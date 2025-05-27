#قاطعوا_المنتجات_الإيرانية: حملة شعبية لمقاطعة منتجات إيرانية تغزو الأسواق اليمنية روسيا تجلي طاقم ناقلة نفط تعرضت لأضرار كبيرة أثر قصف شنته أمريكا على اليمن العليمي يلبي دعوة بوتين ويطير إلى روسيا.. مصدر في رئاسة الجمهورية يكشف برنامج وأهداف الزيارة الحوثي يمنع القنوات ومنشئو المحتوى من التصوير أو إجراء المقابلات التلفزيونية (وثيقة) الإعلان عن صرف مرتبات شهري أبريل ومايو قبل عيد الأضحى مفاجأة قضائية في الكويت: صدور حكم قضائي بحق وزير الدفاع والداخلية الذهب يتراجع عن بريقه.. أنظار الأسواق تترقب كلمة السر من الاقتصاد الأميركي! ألمانيا تُزحزح اليابان عن عرش الدائن الأكبر لأول مرة منذ 34 عاماً من 5 مراحل.. خطة سورية لتطوير قطاع النفط حقل نفطي نيران متبادلة وهدنة غائبة: صاروخ من اليمن يشعل الأجواء وإسرائيل تصعد هجومها على غزة
عممت سلطات الحوثي، في صنعاء، بمنع أي فريق تلفزيوني أو إعلامي من تصوير أي محتوى أو إجراء مقابلات، ما لم يحصل على تصريح رسمي مسبق من وزارة الإعلام الخاضعة لسيطرتها.
وجاء في التعميم الصادر عن أمانة العاصمة: ''عدم السماح لأي فريق تلفزيوني أو منشئ محتوى بالتصوير أو اجراء مقابلات الا بتصريح رسمي من وزارة الإعلام''.
ووفق الوثيقة- اطلع عليها مأرب برس- يستند هذا القرار إلى توجيهات صادرة عن وزير الإعلام في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، وكذلك إلى مذكرات من رئيس مجلس الوزراء ووزير الإدارة المحلية والرقابة.
وحذّر التعميم، الموجه إلى مدراء المكاتب التنفيذية ومدراء عموم المديريات في العاصمة، من السماح بأي تصوير ميداني أو إجراء مقابلات دون تصريح رسمي.