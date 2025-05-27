الحوثي يمنع القنوات ومنشئو المحتوى من التصوير أو إجراء المقابلات التلفزيونية (وثيقة)

الثلاثاء 27 مايو 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

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عممت سلطات الحوثي، في صنعاء، بمنع أي فريق تلفزيوني أو إعلامي من تصوير أي محتوى أو إجراء مقابلات، ما لم يحصل على تصريح رسمي مسبق من وزارة الإعلام الخاضعة لسيطرتها.

وجاء في التعميم الصادر عن أمانة العاصمة: ''عدم السماح لأي فريق تلفزيوني أو منشئ محتوى بالتصوير أو اجراء مقابلات الا بتصريح رسمي من وزارة الإعلام''.

ووفق الوثيقة- اطلع عليها مأرب برس- يستند هذا القرار إلى توجيهات صادرة عن وزير الإعلام في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، وكذلك إلى مذكرات من رئيس مجلس الوزراء ووزير الإدارة المحلية والرقابة.

وحذّر التعميم، الموجه إلى مدراء المكاتب التنفيذية ومدراء عموم المديريات في العاصمة، من السماح بأي تصوير ميداني أو إجراء مقابلات دون تصريح رسمي.