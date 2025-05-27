الإعلان عن صرف مرتبات شهري أبريل ومايو قبل عيد الأضحى

الثلاثاء 27 مايو 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- عدن

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أعلنت وزارة المالية في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الثلاثاء، استكمال صرف التعزيزات المالية الخاصة بمرتبات شهري إبريل ومايو 2025، مؤكدة إرسالها إلى البنك المركزي اليمني تمهيداً لصرفها قبل حلول عيد الأضحى المبارك.

وأكد مصدر مسؤول في ديوان وزارة المالية أن فرق العمل المختصة أنجزت كافة الإجراءات المرتبطة بصرف المرتبات، مشيراً إلى أن المخصصات المالية شملت موظفي الدولة في السلطتين المركزية والمحلية، بالإضافة إلى الوحدات الاقتصادية في المحافظات المحررة.

وشدد المصدر على التزام الوزارة بمواصلة أداء مهامها بكفاءة عالية، مؤكداً أن جهود كوادرها تتضاعف لضمان انتظام صرف المرتبات رغم التحديات، انطلاقاً من الإحساس بالمسؤولية تجاه المواطنين.

ووفق المصدر، يأتي هذا الإجراء بتوجيهات مباشرة من الرئيس رشاد محمد العليمي، ورئيس مجلس الوزراء، وزير المالية سالم صالح بن بريك، في إطار الحرص على تمكين موظفي القطاع العام من تلبية احتياجاتهم قبيل العيد.