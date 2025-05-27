الإعلان عن صرف مرتبات شهري أبريل ومايو قبل عيد الأضحى مفاجأة قضائية في الكويت: صدور حكم قضائي بحق وزير الدفاع والداخلية الذهب يتراجع عن بريقه.. أنظار الأسواق تترقب كلمة السر من الاقتصاد الأميركي! ألمانيا تُزحزح اليابان عن عرش الدائن الأكبر لأول مرة منذ 34 عاماً من 5 مراحل.. خطة سورية لتطوير قطاع النفط حقل نفطي نيران متبادلة وهدنة غائبة: صاروخ من اليمن يشعل الأجواء وإسرائيل تصعد هجومها على غزة نحو غدٍ أفضل لأطفال اليمن: شراكة جديدة بين الحكومة واليونيسف قيد الإعداد باحث يمني يُمنح درجة الدكتوراه بامتياز في الذكاء الاصطناعي من جامعة هندية مرموقه تعرف على المبالغ الضحمة التي سوف توزع. كم كسب ليفربول بعد الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز؟ أرنولد ينهار باكيا أمام جماهير ليفربول .. فيديو
أعلنت وزارة المالية في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الثلاثاء، استكمال صرف التعزيزات المالية الخاصة بمرتبات شهري إبريل ومايو 2025، مؤكدة إرسالها إلى البنك المركزي اليمني تمهيداً لصرفها قبل حلول عيد الأضحى المبارك.
وأكد مصدر مسؤول في ديوان وزارة المالية أن فرق العمل المختصة أنجزت كافة الإجراءات المرتبطة بصرف المرتبات، مشيراً إلى أن المخصصات المالية شملت موظفي الدولة في السلطتين المركزية والمحلية، بالإضافة إلى الوحدات الاقتصادية في المحافظات المحررة.
وشدد المصدر على التزام الوزارة بمواصلة أداء مهامها بكفاءة عالية، مؤكداً أن جهود كوادرها تتضاعف لضمان انتظام صرف المرتبات رغم التحديات، انطلاقاً من الإحساس بالمسؤولية تجاه المواطنين.
ووفق المصدر، يأتي هذا الإجراء بتوجيهات مباشرة من الرئيس رشاد محمد العليمي، ورئيس مجلس الوزراء، وزير المالية سالم صالح بن بريك، في إطار الحرص على تمكين موظفي القطاع العام من تلبية احتياجاتهم قبيل العيد.