مفاجأة قضائية في الكويت: صدور حكم قضائي بحق وزير الدفاع والداخلية

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في تطور مفاجئ لقضية هزت الرأي العام الكويتي، قررت محكمة التمييز وقف تنفيذ حكم السجن الصادر بحق وزير الدفاع والداخلية السابق، الشيخ طلال الخالد الأحمد الصباح، والذي أُدين في وقت سابق باختلاس ما يقارب 10 ملايين دينار كويتي (نحو 32.4 مليون دولار) من أموال الدولة.
وكانت المحكمة قد أصدرت في يناير حكماً بسجنه 14 عاماً، وتجريده من مناصبه العامة، مع إلزامه برد المبالغ المختلسة وتغريمه ضعفها تقريباً، في واحدة من أقسى الأحكام التي طالت أحد أفراد الأسرة الحاكمة.
وتضمنت العقوبات أيضاً مصادرة أصول فاخرة، من بينها سيارات باهظة الثمن.
وتعود جذور القضية إلى فترة تولي الخالد مناصب وزارية رفيعة بين عامي 2022 و2024، حيث وجهت له اتهامات بإساءة استخدام السلطة، والتلاعب بميزانيات وزارتي الدفاع والداخلية.
لكن محكمة التمييز، في قرارها الصادر الاثنين، أوقفت تنفيذ العقوبة مؤقتاً، ومنعته من السفر حتى يتم البت النهائي في الطعن المقدم من فريق الدفاع، وحددت جلسة 23 يونيو المقبل موعداً لاستكمال النظر.
وتأتي هذه القضية ضمن سلسلة من التحقيقات والمحاكمات التي طالت شخصيات نافذة في الكويت خلال الأعوام الأخيرة، في إطار ما تصفه السلطات بمساعٍ لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.