باحث يمني يُمنح درجة الدكتوراه بامتياز في الذكاء الاصطناعي من جامعة هندية مرموقه تعرف على المبالغ الضحمة التي سوف توزع. كم كسب ليفربول بعد الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز؟ أرنولد ينهار باكيا أمام جماهير ليفربول .. فيديو وزير الخارجية : الحكومة اليمنية حريصة على انهاء الانقلاب الحوثي الكشف عن بنود اتفاق جديد لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة توكل كرمان: ما جرى للصحفي محمد المياحي من اختطاف ومحاكمة هزلية يكشف وجه المليشيا الذي تخاف من الكلمة ومن النقد الذي يعرّي زيفها أول تعليق لتشابي ألونسو بعد تعيينه رسميًا مدربًا لريال مدريد مجلس شباب الثورة السلمية :صوت نساء عدن وتعز هو صوت اليمن بأكمله وهو صوت الغضب والكرامة وبداية انفجار شعبي قادم لا يمكن كتمه. الحوثيون يصعّدون في دمت: تعزيزات ونقاط تفتيش تعرقل مبادرة إنسانية لفتح طريق الضالع اندلاع مواجهات مسلحة عنيفة بين قوات الإنتقالي وعناصر حوثية حاولت التقدم جنوبًا في جبهة يافع بلحج
منحت جامعة الدكتور بابا صاحب في أورانجاباد – الهند، الباحث اليمني بلال السلامي درجة الدكتوراه بامتياز في تخصص علوم الكمبيوتر وتقنية المعلومات، عن أطروحته العلمية المتميزة في مجال دمج تقنيات التعرف على الوجه والصوت باستخدام الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.
وقد نالت الأطروحة استحسان لجنة التحكيم، التي أثنت على المستوى العلمي الرفيع للرسالة، مشيدة بقدرة الباحث على عرضها والدفاع عنها بثقة وتمكن، ما يعكس كفاءته العالية وعمق فهمه للتخصص الذي تناولته دراسته.
وتُعد هذه الدرجة تتويجًا لمسيرة أكاديمية وبحثية حافلة بالاجتهاد والتميز، تفتح أمام الدكتور بلال السلامي آفاقاً واعدة في مجالات البحث والتطوير التقني.