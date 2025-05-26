باحث يمني يُمنح درجة الدكتوراه بامتياز في الذكاء الاصطناعي من جامعة هندية مرموقه

الإثنين 26 مايو 2025 الساعة 08 مساءً / مارب برس - خاص

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منحت جامعة الدكتور بابا صاحب في أورانجاباد – الهند، الباحث اليمني بلال السلامي درجة الدكتوراه بامتياز في تخصص علوم الكمبيوتر وتقنية المعلومات، عن أطروحته العلمية المتميزة في مجال دمج تقنيات التعرف على الوجه والصوت باستخدام الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.

وقد نالت الأطروحة استحسان لجنة التحكيم، التي أثنت على المستوى العلمي الرفيع للرسالة، مشيدة بقدرة الباحث على عرضها والدفاع عنها بثقة وتمكن، ما يعكس كفاءته العالية وعمق فهمه للتخصص الذي تناولته دراسته.

وتُعد هذه الدرجة تتويجًا لمسيرة أكاديمية وبحثية حافلة بالاجتهاد والتميز، تفتح أمام الدكتور بلال السلامي آفاقاً واعدة في مجالات البحث والتطوير التقني.