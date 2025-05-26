تعرف على المبالغ الضحمة التي سوف توزع. كم كسب ليفربول بعد الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز؟ أرنولد ينهار باكيا أمام جماهير ليفربول .. فيديو وزير الخارجية : الحكومة اليمنية حريصة على انهاء الانقلاب الحوثي الكشف عن بنود اتفاق جديد لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة توكل كرمان: ما جرى للصحفي محمد المياحي من اختطاف ومحاكمة هزلية يكشف وجه المليشيا الذي تخاف من الكلمة ومن النقد الذي يعرّي زيفها أول تعليق لتشابي ألونسو بعد تعيينه رسميًا مدربًا لريال مدريد مجلس شباب الثورة السلمية :صوت نساء عدن وتعز هو صوت اليمن بأكمله وهو صوت الغضب والكرامة وبداية انفجار شعبي قادم لا يمكن كتمه. الحوثيون يصعّدون في دمت: تعزيزات ونقاط تفتيش تعرقل مبادرة إنسانية لفتح طريق الضالع اندلاع مواجهات مسلحة عنيفة بين قوات الإنتقالي وعناصر حوثية حاولت التقدم جنوبًا في جبهة يافع بلحج عمال موانئ عدن ينظمون وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف للمطالبة بأراضيهم التعويضية
انتهى رسميا موسم الدوري الإنجليزي الممتاز، وتستعد الأندية العشرون لتلقي حصتها السنوية من عوائد الجوائز المالية.
وفي الموسم الماضي، تم توزيع ما مجموعه 2.84 مليار جنيه إسترليني بين الأندية، والتي تسلّمت هذه المبالغ عبر ست دفعات ضمن ما يُعرف بـ"نظام العائدات المركزية".
ووفقًا للدوري الإنجليزي، فإن هذا النظام "يضمن التوزيع الأكثر عدالة للأموال مقارنة بأي دوري أوروبي كبير"، حيث يحصل كل نادٍ على أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني كحد أدنى، ومن المتوقع أن ينال نادي ليفربول الحصة الكبرى هذا الموسم، بعد تتويجه بلقب البريميرليغ تحت قيادة المدرب الجديد آرني سلوت في موسمه الأول.
وحصد مانشستر سيتي، بطل الموسم الماضي، مبلغا إجماليا قدره 175.9 مليون جنيه إسترليني، فيما نال آرسنال، صاحب المركز الثاني، 175.5 مليون جنيه إسترليني، وتُحتسب بعض المدفوعات كمبالغ ثابتة، حيث حصلت جميع الأندية العشرين على حصة متساوية من حقوق البث المحلية والدولية، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 86.9 مليون جنيه إسترليني في الموسم الماضي.
وحصل كل نادٍ أيضا على 8.2 مليون جنيه إسترليني من العائدات التجارية المركزية للدوري، كما تتلقى الأندية مدفوعات "الاستحقاق" بناءً على مركزها في جدول الترتيب، إلى جانب "رسوم التغطية" التي تُحتسب وفق عدد المرات التي تم فيها بث مباريات الفريق تلفزيونيا خلال الموسم.
في الموسم الماضي، حصل مانشستر سيتي على 56.4 مليون جنيه إسترليني نظير فوزه بلقب الدوري، بينما كان آرسنال هو النادي الأكثر ظهورا على شاشات التلفزيون، مما جعله يجني 26.9 مليون جنيه إسترليني إضافية.
فيما حصل شيفيلد يونايتد، صاحب المركز الأخير الموسم الماضي، على 2.8 مليون جنيه كحد أدنى من مدفوعات الترتيب، بينما يحصل البطل على 20 ضعف هذا المبلغ، والوصيف على 19 ضعفًا، وهكذا نزولًا.
ومن المتوقع أن تكون هذه الأرقام قريبة من مثيلتها هذا الموسم، إلا أن المبالغ النهائية لن تُؤكَّد حتى يصدر الدوري الإنجليزي تقريره السنوي، الذي سيتضمن تفصيلا دقيقا لما حصل عليه كل نادٍ.
ويُعد الدوري الإنجليزي الممتاز الأغنى في عالم كرة القدم، حيث كشف التقرير السنوي الأخير لشركة "ديلويت" لمراجعة الشؤون المالية في كرة القدم، أن الأندية العشرين في الدوري حققت إيرادات تجاوزت 6 مليارات جنيه إسترليني لأول مرة خلال موسم 2022-2023.
ما سيجنيه كل نادٍ في الدوري الإنجليزي الممتاز بناءً على مركزه في جدول الترتيب:
1- ليفربول - 56.4 مليون جنيه إسترليني
2- آرسنال - 53.5 مليون جنيه إسترليني
3- مانشستر سيتي - 50.7 مليون جنيه إسترليني
4- تشيلسي - 47.9
5- نيوكاسل - 45.1
6- أستون فيلا -42.2
7 - نوتنغهام فورست - 39.4
8 - برايتون 36.7
9 - بورنموث 33.8
10 - برينتفورد 31.0
11 - فولهام 28.2
12 - كريستال بالاس 25.4
13 - إيفرتون 22.5
14 - وست هام - 19.7
15 - مانشستر يونايتد 16.9
16 - ولفرهامبتون 14.0
17 - توتنهام هوتسبر 11.3
18 - ليستر سيتي 8.5
19 - إيبسويتش تاون 5.7
20 - ساوثهامبتون 2.8