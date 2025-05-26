تعرف على المبالغ الضحمة التي سوف توزع. كم كسب ليفربول بعد الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز؟ أرنولد ينهار باكيا أمام جماهير ليفربول .. فيديو وزير الخارجية : الحكومة اليمنية حريصة على انهاء الانقلاب الحوثي الكشف عن بنود اتفاق جديد لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة توكل كرمان: ما جرى للصحفي محمد المياحي من اختطاف ومحاكمة هزلية يكشف وجه المليشيا الذي تخاف من الكلمة ومن النقد الذي يعرّي زيفها أول تعليق لتشابي ألونسو بعد تعيينه رسميًا مدربًا لريال مدريد مجلس شباب الثورة السلمية :صوت نساء عدن وتعز هو صوت اليمن بأكمله وهو صوت الغضب والكرامة وبداية انفجار شعبي قادم لا يمكن كتمه. الحوثيون يصعّدون في دمت: تعزيزات ونقاط تفتيش تعرقل مبادرة إنسانية لفتح طريق الضالع اندلاع مواجهات مسلحة عنيفة بين قوات الإنتقالي وعناصر حوثية حاولت التقدم جنوبًا في جبهة يافع بلحج عمال موانئ عدن ينظمون وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف للمطالبة بأراضيهم التعويضية
دخل الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد، نجم ليفربول، في نوبة بكاء خلال لحظات وداع لجماهير "الريدز" في آخر مواجهة خاضها بقميص الفريق، مساء أمس الأحد، ضد كريستال بالاس، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل بهدف لمثله.
واختار أرنولد الرحيل عن صفوف نادي ليفربول بنهاية عقده الشهر الحالي، حيث أشارت التقارير العالمية إلى أنه قرر الانتقال إلى صفوف العملاق الإسباني ريال مدريد.
وأبرز الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي على منصة "إكس" فيديو لأرنولد وهو يبكي مع عائلته التي تواجدت في أرضية ملعب "آنفيلد" عقب انتهاء المباراة.
وقام أرنولد بتقبيل شعار ليفربول على قميصه، بينما كان يحيّي الجماهير التي ردت عليه بتصفيق طويل، في مشهد مغاير تماماً للأجواء المتوترة التي سادت "آنفيلد" قبل أسابيع في لقاء آرسنال، حينما هاجمته الجماهير بضراوة.
وحرص أرنولد على توجيه رسالة للجماهير عقب نهاية رحلته مع "الريدز"، قائلا في تصريحات إعلامية: "آمل أن يقدر الجماهير يوما العمل الجاد وكل ما قدمته للفريق، لم يمر يوم أو دقيقة دون التفكير في فريقي".
وأضاف: "عشرون عاما رفقة ليفربول فترة طويلة جدا واستمتعت بكل لحظة من صعود وهبوط، كان شرفا لي أن أكون جزءا من هذا النادي".
واختتم: "اليوم هو مميز للغاية وسأتذكره دائما، إنه أفضل يوم في حياتي، اللعب لليفربول يعني كل شيء كما قلت".
وخاض أرنولد أكثر من 300 مباراة بقميص ليفربول، سجل خلالها نحو 23 هدفًا، وقدّم 92 تمريرة حاسمة، ما يجعله من أكثر المدافعين صناعةً للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز