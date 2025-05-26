أرنولد ينهار باكيا أمام جماهير ليفربول .. فيديو

الإثنين 26 مايو 2025 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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دخل الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد، نجم ليفربول، في نوبة بكاء خلال لحظات وداع لجماهير "الريدز" في آخر مواجهة خاضها بقميص الفريق، مساء أمس الأحد، ضد كريستال بالاس، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل بهدف لمثله.

واختار أرنولد الرحيل عن صفوف نادي ليفربول بنهاية عقده الشهر الحالي، حيث أشارت التقارير العالمية إلى أنه قرر الانتقال إلى صفوف العملاق الإسباني ريال مدريد.

وأبرز الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي على منصة "إكس" فيديو لأرنولد وهو يبكي مع عائلته التي تواجدت في أرضية ملعب "آنفيلد" عقب انتهاء المباراة.

وقام أرنولد بتقبيل شعار ليفربول على قميصه، بينما كان يحيّي الجماهير التي ردت عليه بتصفيق طويل، في مشهد مغاير تماماً للأجواء المتوترة التي سادت "آنفيلد" قبل أسابيع في لقاء آرسنال، حينما هاجمته الجماهير بضراوة.

وحرص أرنولد على توجيه رسالة للجماهير عقب نهاية رحلته مع "الريدز"، قائلا في تصريحات إعلامية: "آمل أن يقدر الجماهير يوما العمل الجاد وكل ما قدمته للفريق، لم يمر يوم أو دقيقة دون التفكير في فريقي".

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وأضاف: "عشرون عاما رفقة ليفربول فترة طويلة جدا واستمتعت بكل لحظة من صعود وهبوط، كان شرفا لي أن أكون جزءا من هذا النادي".

واختتم: "اليوم هو مميز للغاية وسأتذكره دائما، إنه أفضل يوم في حياتي، اللعب لليفربول يعني كل شيء كما قلت".

وخاض أرنولد أكثر من 300 مباراة بقميص ليفربول، سجل خلالها نحو 23 هدفًا، وقدّم 92 تمريرة حاسمة، ما يجعله من أكثر المدافعين صناعةً للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز