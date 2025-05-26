وزير الخارجية : الحكومة اليمنية حريصة على انهاء الانقلاب الحوثي

الإثنين 26 مايو 2025 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين، شائع الزنداني، الإثنين، حرص الحكومة اليمنية، على انهاء الانقلاب الحوثي، وتحقيق السلام والاستقرار والتنمية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية شائع الزنداني، مع المبعوثة الخاصة لمملكة النرويج إلى اليمن، هايدي يوهانسن، والسفيرة غير مقيمة لمملكة النرويج لدى اليمن، كيرستي ترومسدال.

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن اللقاء بحث آخر المستجدات في اليمن والتطورات الإقليمية، بما في ذلك التصعيد العسكري لجماعة الحوثي في البحر الأحمر.

وأشاد الزنداني، بدور النرويج في مساعدة الحكومة اليمنية في الجانب الإنساني ودعم الخطة الوطنية للمرأة والأمن والسلام في اليمن.

بدورها جددت المبعوثة النرويجية تأكيد دعم بلادها لجهود إحلال السلام في اليمن، مؤكدة أهمية تعزيز التعاون المشترك بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة