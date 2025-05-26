تعرف على المبالغ الضحمة التي سوف توزع. كم كسب ليفربول بعد الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز؟ أرنولد ينهار باكيا أمام جماهير ليفربول .. فيديو وزير الخارجية : الحكومة اليمنية حريصة على انهاء الانقلاب الحوثي الكشف عن بنود اتفاق جديد لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة توكل كرمان: ما جرى للصحفي محمد المياحي من اختطاف ومحاكمة هزلية يكشف وجه المليشيا الذي تخاف من الكلمة ومن النقد الذي يعرّي زيفها أول تعليق لتشابي ألونسو بعد تعيينه رسميًا مدربًا لريال مدريد مجلس شباب الثورة السلمية :صوت نساء عدن وتعز هو صوت اليمن بأكمله وهو صوت الغضب والكرامة وبداية انفجار شعبي قادم لا يمكن كتمه. الحوثيون يصعّدون في دمت: تعزيزات ونقاط تفتيش تعرقل مبادرة إنسانية لفتح طريق الضالع اندلاع مواجهات مسلحة عنيفة بين قوات الإنتقالي وعناصر حوثية حاولت التقدم جنوبًا في جبهة يافع بلحج عمال موانئ عدن ينظمون وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف للمطالبة بأراضيهم التعويضية
أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين، شائع الزنداني، الإثنين، حرص الحكومة اليمنية، على انهاء الانقلاب الحوثي، وتحقيق السلام والاستقرار والتنمية.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية شائع الزنداني، مع المبعوثة الخاصة لمملكة النرويج إلى اليمن، هايدي يوهانسن، والسفيرة غير مقيمة لمملكة النرويج لدى اليمن، كيرستي ترومسدال.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن اللقاء بحث آخر المستجدات في اليمن والتطورات الإقليمية، بما في ذلك التصعيد العسكري لجماعة الحوثي في البحر الأحمر.
وأشاد الزنداني، بدور النرويج في مساعدة الحكومة اليمنية في الجانب الإنساني ودعم الخطة الوطنية للمرأة والأمن والسلام في اليمن.
بدورها جددت المبعوثة النرويجية تأكيد دعم بلادها لجهود إحلال السلام في اليمن، مؤكدة أهمية تعزيز التعاون المشترك بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة