توكل كرمان: ما جرى للصحفي محمد المياحي من اختطاف ومحاكمة هزلية يكشف وجه المليشيا الذي تخاف من الكلمة ومن النقد الذي يعرّي زيفها

الإثنين 26 مايو 2025 الساعة 06 مساءً / مارب برس - خاص

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أعلنت الناشطة الدولية والحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان عن تضامنها الكامل مع الكاتب والصحفي محمد دبوان المياحي.

واعتبرت ان ما جرى له من اختطاف، وإخفاء قسري، ثم محاكمة سياسية هزلية على خلفية مقال رأي، يكشف وجه المليشيا الحوثية القمعي كما هو، بلا رتوش.

وأضافت كرمان في منشور لها على منصة فيسبوك "سلطة السلالة تخاف من الكلمة. من النقد الذي يعرّي زيفها، من الحبر الذي يكشف ضعفها، من الوعي حين يتحوّل إلى موقف.

وأضافت "لهذا سجنت المياحي، ولهذا تريد أن تخرس كل من يشبهه، واختتمت منشورها بالقول "ماهو مؤكد ان شعبنا سيضع حد لهذه الجائحة وسيستعيد دولته ويطوي حكمها القهري العبوس للعاصمة صنعاء والعديد من المحافظات اليمنية