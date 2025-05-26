تعرف على المبالغ الضحمة التي سوف توزع. كم كسب ليفربول بعد الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز؟ أرنولد ينهار باكيا أمام جماهير ليفربول .. فيديو وزير الخارجية : الحكومة اليمنية حريصة على انهاء الانقلاب الحوثي الكشف عن بنود اتفاق جديد لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة توكل كرمان: ما جرى للصحفي محمد المياحي من اختطاف ومحاكمة هزلية يكشف وجه المليشيا الذي تخاف من الكلمة ومن النقد الذي يعرّي زيفها أول تعليق لتشابي ألونسو بعد تعيينه رسميًا مدربًا لريال مدريد مجلس شباب الثورة السلمية :صوت نساء عدن وتعز هو صوت اليمن بأكمله وهو صوت الغضب والكرامة وبداية انفجار شعبي قادم لا يمكن كتمه. الحوثيون يصعّدون في دمت: تعزيزات ونقاط تفتيش تعرقل مبادرة إنسانية لفتح طريق الضالع اندلاع مواجهات مسلحة عنيفة بين قوات الإنتقالي وعناصر حوثية حاولت التقدم جنوبًا في جبهة يافع بلحج عمال موانئ عدن ينظمون وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف للمطالبة بأراضيهم التعويضية
أعلنت الناشطة الدولية والحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان عن تضامنها الكامل مع الكاتب والصحفي محمد دبوان المياحي.
واعتبرت ان ما جرى له من اختطاف، وإخفاء قسري، ثم محاكمة سياسية هزلية على خلفية مقال رأي، يكشف وجه المليشيا الحوثية القمعي كما هو، بلا رتوش.
وأضافت كرمان في منشور لها على منصة فيسبوك "سلطة السلالة تخاف من الكلمة. من النقد الذي يعرّي زيفها، من الحبر الذي يكشف ضعفها، من الوعي حين يتحوّل إلى موقف.
وأضافت "لهذا سجنت المياحي، ولهذا تريد أن تخرس كل من يشبهه، واختتمت منشورها بالقول "ماهو مؤكد ان شعبنا سيضع حد لهذه الجائحة وسيستعيد دولته ويطوي حكمها القهري العبوس للعاصمة صنعاء والعديد من المحافظات اليمنية