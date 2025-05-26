أول تعليق لتشابي ألونسو بعد تعيينه رسميًا مدربًا لريال مدريد

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أكد تشابي ألونسو ، المدرب الجديد لريال مدريد ، أن توليه دفة تدريب الفريق الملكي يعد شرفا كبيرا له، مشيرا إلى أنه سيضع كل خبراته وطموحاته في خدمة النادي لتحقيق الأهداف المرجوة.
وقال ألونسو اليوم الاثنين في مؤتمر تقديمه لوسائل الإعلام كمدرب جديد لريال مدريد "إنه يوم مميز للغاية، سأخلده في ذاكرتي للأبد، أشعر أنني عدت إلى بيتي، وأنا سعيد بوجودي هنا".
وأضاف "ارتباطي بريال مدريد لم ينقطع، وقد تجدد هذا الشعور".
وسيخلف ألونسو، المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي الذي انتقل لقيادة منتحب البرازيل.
وكان ألونسو لاعبا تحت قيادة أنشيلوتي في ناديي ريال مدريد وبايرن ميونخ.
وعن تلك التجربة، قال ألونسو "لن أنسى كارلو، فهو شخص رائع، ومدرب طور شخصيتي، وفخور بتسلم المهمة مكانه، وأتمنى أن أكون عند حسن ظنه، إنها بداية حقبة جديدة".
من جانبه قال فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد إن ألونسو كان من أعظم أساطير الكرة الإسبانية بعد دوره البارز في تتويج منتخب إسبانيا بكأس العالم 2010 وبطولة أمم أوروبا مرتين في 2008 و2012، ودوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد في 2014 وألقاب أخرى مع ليفربول وبايرن ميونخ قبل أن يتحول إلى التدريب ليقود باير ليفركوزن للفوز بلقب الدوري الألماني لأول مرة في تاريخه في الموسم الماضي.
وقال بيريز لألونسو "لقد عدت لتخوض أحد أعظم التحديات في حياتك".
وسيبدأ ألونسو مشواره مع ريال مدريد في الأول من يونيو استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية التي ستنطلق في منتصف الشهر المقبل في الولايات المتحدة.
وكان ألونسو قاد فريق ليفركوزن للتتويج بالثنائية المحلية بدون هزيمة في الموسم الماضي، وأنهى الموسم الجاري في المركز الثاني خلف بايرن ميونخ، وسيحل مكانه المدرب الهولندي إيريك تين هاغ.