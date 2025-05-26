الحوثيون يصعّدون في دمت: تعزيزات ونقاط تفتيش تعرقل مبادرة إنسانية لفتح طريق الضالع

الإثنين 26 مايو 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس -خاص

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في خطوة تعكس تصعيداً ميدانياً جديداً، دفعت ميليشيا الحوثي بتعزيزات عسكرية إلى الجبهة الجنوبية لمدينة دمت بمحافظة الضالع، تزامناً مع استحداث نقاط تفتيش جديدة في مناطق استراتيجية على الطريق الرابط بين الحقب ودمت.

وأكدت مصادر عسكرية لـ"مأرب برس" أن الميليشيا كثّفت من تحركاتها العسكرية مؤخراً، حيث دفعت بمزيد من المقاتلين والعتاد إلى أطراف مدينة دمت الجنوبية، بالتزامن مع نصب نقاط تفتيش على الطريق العام، في مؤشر على نوايا تصعيدية قد تعرقل جهود التهدئة.

وتأتي هذه التحركات بعد إعلان السلطة المحلية في الضالع عن مبادرة إنسانية تهدف إلى فتح طريق مريس – دمت لتسهيل حركة المواطنين بين مناطق التماس.

غير أن المليشيا لم تُبدِ أي تجاوب مع المبادرة حتى اللحظة، ما يضع علامات استفهام حول جدية الجماعة في الانخراط بمساعي التهدئة وتخفيف معاناة المدنيين.