الحوثيون يصعّدون في دمت: تعزيزات ونقاط تفتيش تعرقل مبادرة إنسانية لفتح طريق الضالع اندلاع مواجهات مسلحة عنيفة بين قوات الإنتقالي وعناصر حوثية حاولت التقدم جنوبًا في جبهة يافع بلحج عمال موانئ عدن ينظمون وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف للمطالبة بأراضيهم التعويضية وزير الأوقاف والإرشاد يناقش مع وكيل وزارة الصحة السعودية آخر الترتيبات والتحضيرات لموسم الحج المبعوث الأممي يكشف نتائج زيارته إلى الرياض.. ويمنيون يعتبرونه ''منقذ الحوثيين الأول'' رابطة أمهات المختطفين تدين الأحكام الجائرة بحق الصحفي محمد المياحي والمهندس عدنان الحرازي الاتحاد العام للطلبة اليمنيين في ماليزيا يُحيي الذكرى الـ35 للوحدة اليمنية بفعالية وطنية مميزة في كوالالمبور اليمن في مجموعة نارية بكأس العرب اذا فازت على جزر القمر.. تعرف على نتائج القرعة شاهد الفيديو.. الرئيس الفرنسي يعلق على الصفعة التي تلقاها من زوجته الرئيس العليمي يستقبل مسؤولاً أوروبيًا
في خطوة تعكس تصعيداً ميدانياً جديداً، دفعت ميليشيا الحوثي بتعزيزات عسكرية إلى الجبهة الجنوبية لمدينة دمت بمحافظة الضالع، تزامناً مع استحداث نقاط تفتيش جديدة في مناطق استراتيجية على الطريق الرابط بين الحقب ودمت.
وأكدت مصادر عسكرية لـ"مأرب برس" أن الميليشيا كثّفت من تحركاتها العسكرية مؤخراً، حيث دفعت بمزيد من المقاتلين والعتاد إلى أطراف مدينة دمت الجنوبية، بالتزامن مع نصب نقاط تفتيش على الطريق العام، في مؤشر على نوايا تصعيدية قد تعرقل جهود التهدئة.
وتأتي هذه التحركات بعد إعلان السلطة المحلية في الضالع عن مبادرة إنسانية تهدف إلى فتح طريق مريس – دمت لتسهيل حركة المواطنين بين مناطق التماس.
غير أن المليشيا لم تُبدِ أي تجاوب مع المبادرة حتى اللحظة، ما يضع علامات استفهام حول جدية الجماعة في الانخراط بمساعي التهدئة وتخفيف معاناة المدنيين.