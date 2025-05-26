اندلاع مواجهات مسلحة عنيفة بين قوات الإنتقالي وعناصر حوثية حاولت التقدم جنوبًا في جبهة يافع بلحج

الإثنين 26 مايو 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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اندلعت ليلة الأحد- الإثنين، مواجهات مسلحة "عنيفة" بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين على خطوط التماس بين محافظتي لحج والبيضاء جنوب ووسط اليمن.

وقالت مصادر عسكرية، أن عناصر تابعة لميليشيا الحوثيين نفذت، هجومًا مباغتًا حاولت من خلاله تحقيق تقدمًا ميدانيًا باتجاه تمركز القوات الجنوبية في جبهة الحد بمدينة يافع بمحافظة لحج" وفق إرم نيوز.

المصادر أكدت إن "القوات العسكرية ، نجحت في إحباط هجوم الحوثيين، لتندلع، اشتباكات مسلحة بين الطرفين، وتحديدًا في منطقتي قشعة عبيد والهضبة بجبهة الحد في يافع التابعة لمحافظة لحج جنوبا ".

وذكرت أن "ميليشيا الحوثي، لم تكتفِ بتوجيه نيران أسلحتها إلى المواقع العسكرية فقط، بل استهدفت كذلك مناطق سكنية مأهولة بالمدنيين".

وذكرت القوات المرابطة هناك وهي تشكيلات مسلحة تتبع الانتقالي الجنوبي، أن "هذه المواجهات تأتي في سياق التصعيد الذي تنتهجه ميليشيا الحوثي في مختلف الجبهات القتالية، في المحافظات الجنوبية".