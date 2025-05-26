الحوثيون يصعّدون في دمت: تعزيزات ونقاط تفتيش تعرقل مبادرة إنسانية لفتح طريق الضالع اندلاع مواجهات مسلحة عنيفة بين قوات الإنتقالي وعناصر حوثية حاولت التقدم جنوبًا في جبهة يافع بلحج عمال موانئ عدن ينظمون وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف للمطالبة بأراضيهم التعويضية وزير الأوقاف والإرشاد يناقش مع وكيل وزارة الصحة السعودية آخر الترتيبات والتحضيرات لموسم الحج المبعوث الأممي يكشف نتائج زيارته إلى الرياض.. ويمنيون يعتبرونه ''منقذ الحوثيين الأول'' رابطة أمهات المختطفين تدين الأحكام الجائرة بحق الصحفي محمد المياحي والمهندس عدنان الحرازي الاتحاد العام للطلبة اليمنيين في ماليزيا يُحيي الذكرى الـ35 للوحدة اليمنية بفعالية وطنية مميزة في كوالالمبور اليمن في مجموعة نارية بكأس العرب اذا فازت على جزر القمر.. تعرف على نتائج القرعة شاهد الفيديو.. الرئيس الفرنسي يعلق على الصفعة التي تلقاها من زوجته الرئيس العليمي يستقبل مسؤولاً أوروبيًا
اندلعت ليلة الأحد- الإثنين، مواجهات مسلحة "عنيفة" بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين على خطوط التماس بين محافظتي لحج والبيضاء جنوب ووسط اليمن.
وقالت مصادر عسكرية، أن عناصر تابعة لميليشيا الحوثيين نفذت، هجومًا مباغتًا حاولت من خلاله تحقيق تقدمًا ميدانيًا باتجاه تمركز القوات الجنوبية في جبهة الحد بمدينة يافع بمحافظة لحج" وفق إرم نيوز.
المصادر أكدت إن "القوات العسكرية ، نجحت في إحباط هجوم الحوثيين، لتندلع، اشتباكات مسلحة بين الطرفين، وتحديدًا في منطقتي قشعة عبيد والهضبة بجبهة الحد في يافع التابعة لمحافظة لحج جنوبا ".
وذكرت أن "ميليشيا الحوثي، لم تكتفِ بتوجيه نيران أسلحتها إلى المواقع العسكرية فقط، بل استهدفت كذلك مناطق سكنية مأهولة بالمدنيين".
وذكرت القوات المرابطة هناك وهي تشكيلات مسلحة تتبع الانتقالي الجنوبي، أن "هذه المواجهات تأتي في سياق التصعيد الذي تنتهجه ميليشيا الحوثي في مختلف الجبهات القتالية، في المحافظات الجنوبية".