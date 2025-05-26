عمال موانئ عدن ينظمون وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف للمطالبة بأراضيهم التعويضية

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نظم عمال مؤسسة موانئ خليج عدن، صباح اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف في العاصمة عدن، استجابة لدعوة نقابتهم، للمطالبة بحقوقهم في الأراضي التعويضية، تزامناً مع انعقاد جلسة الشعبة المدنية الثانية يوم غد الثلاثاء للنظر في القضية.
ورفع المحتجون لافتات تعبر عن مطالبهم بالعدالة ورفض التهميش، أبرزها: "نحن أبناء عدن لن نكون رهائن للمحسوبية"، و"حقوقنا لن تضيع، وسنستعيدها بقوة القانون"، إلى جانب دعوات صريحة لمحاسبة المتورطين في العبث بأراضيهم، والتأكيد على أهمية دور القضاء في ترسيخ العدالة وسيادة القانون.
وأكد المشاركون في الوقفة تمسكهم بأراضيهم التي تم تخصيصها لهم في التسعينيات، قبل أن تُصادر لصالح المنطقة الحرة، مشيرين إلى امتلاكهم كافة الوثائق القانونية التي تثبت أحقيتهم بها. كما دعوا المجلس الرئاسي والسلطات المحلية إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه هذه القضية ومحاسبة المتسببين في حرمانهم من حقوقهم المشروعة.