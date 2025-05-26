وزير الأوقاف والإرشاد يناقش مع وكيل وزارة الصحة السعودية آخر الترتيبات والتحضيرات لموسم الحج

الإثنين 26 مايو 2025 الساعة 05 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

عدد القراءات 205

استقبل معالي وزير الأوقاف والإرشاد، رئيس مكتب شؤون حجاج اليمن، الدكتور/ محمد بن عيضة شبيبة، مساء أمس السبت، في مكتبه بمكة المكرمة، وكيل وزارة الصحة السعودية لقطاع الاستثمار، الدكتور/ عادل المنشي، بحضور نائب وزير الصحة العامة والسكان، رئيس البعثة الطبية، الدكتور/ عبدالله دحان، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمتابعة آخر الترتيبات والتحضيرات لموسم الحج لهذا العام ١٤٤٦هـ.

وكُرّس اللقاء الذي ضم وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع الحج والعمرة، نائب رئيس المكتب، الدكتور/ مختار بن الخضر الرباش الهيثمي، ووكيل الوزارة المساعد لقطاع الحج والعمرة، عارف البركاني، لمناقشة التحديات التي تواجه عمل اللجنة الطبية وسبل تجاوزها بما يمكّنهم من تقديم أفضل الخدمات للحجاج اليمنيين.

وتطرق النقاش إلى أوضاع العيادات الطبية التابعة لبعثة الحج اليمنية في مكة المكرمة والتحديات التي تواجه عملها وسبل تجاوزها.

وفي اللقاء، أشاد الوزير شبيبة بالجهود التي يبذلها الاشقاء في المملكة العربية السعودية لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للحجاج، مؤكدًا حرص بلادنا على مواكبة هذه التطورات بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ بهذا الخصوص.

وشدد معالي الوزير على أهمية عقد مثل هذه اللقاءات لتعزيز آليات التنسيق والتواصل بين الجانبين، لافتاً إلى أهمية استمرارها بما يؤدي إلى تحقيق الأهداف السامية في خدمة ضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل سهولة ويسر.

بدوره ثمن نائب وزير الصحة اهتمام وزارة الصحة السعودية وحرصها على تذليل كافة الصعوبات التي تواجه اللجان الطبية لمختلف البعثات، منوهاً بجهود مكتب شؤون حجاج اليمن من أجل مواكبة تطور الخدمات الصحية والطبية التي تُقدم لضيوف الرحمن خلال موسم الحج.

وأكد على أهمية تعزيز سبل التنسيق بين الجانبين اليمني والسعودي بما يسهم في تقديم خدمة طبية وصحية تُرضي ضيوف الرحمن، مستعرضاً الاشتراطات الصحية الضرورية لسلامة الحجاج خلال فترة الحج.

فيما نوه وكيل وزارة الأوقاف بأهمية دور وزارة الصحة السعودية في تذليل الصعوبات التي تواجه عمل اللجنة الطبية، معرباً عن ثقته الكبيرة بالأشقاء في المملكة العربية السعودية في تقديم كافة التسهيلات التي تُمكّن كافة لجان بعثة الحج اليمنية من أداء مهامها على أكمل وجه.

من جانبه تطرق وكيل وزارة الصحة السعودية إلى الإجراءات والتعليمات المتخذة من أجل توفير أفضل الخدمات الطبية للحجاج واهتمام قيادة وزارته بتوفير كافة المتطلبات التي تسهل عمل اللجنة الطبية لبعثة الحج اليمنية، مشيراً إلى أنه يجري حاليا استكمال متطلبات فتح باقي العيادات الطبية التابعة للبعثة.

وشدد وكيل وزارة الصحة السعودية، على أهمية وضع قائمة أولويات للتحديات وجدول زمني لمعالجتها وفقا للشروط والمعايير المطلوبة وبما يحافظ على سلامة الحجاج بالتنسيق مع البعثة الطبية ومكتب شؤون حجاج اليمن.

عقب ذلك قام نائب وزير الصحة يرافقه وكيل وزارة الصحة السعودية ووكيل الأوقاف لقطاع الحج والعمرة، بنزول ميداني إلى عيادات "مجمع آمالنا الطبي" المرافق لحجاج بلادنا، واطلعوا على الخدمات الطبية والصحية اللازمة التي تقدم للحجاج اليمنيين على مدار الساعة.