اليمن في مجموعة نارية بكأس العرب اذا فازت على جزر القمر.. تعرف على نتائج القرعة

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اسفرت قرعة كأس العرب (قطر 2025) التي تقام خلال الفترة من 1 الى 18 ديسمبر نهاية العام الجاري، عن مواجهات نارية حيث توزعت المنتخبات على 4 مجموعات.
اليمن اذا فازت على جزر القمر في مباراة ملحق فاصلة في 26 نوفمبر القادم ستكون في المجموعة الثانية الى جانب المغرب والسعودية والمتأهل من عمان والصومال.
فيما يلي نتائج قرعة كأس العرب FIFA قطر 2025:
المجموعة الأولى
قطر
تونس
الفائز من مباراة سوريا وجنوب السودان
الفائز من مباراة فلسطين وليبيا
المجموعة الثانية
المغرب
السعودية
الفائز من مباراة عمان والصومال
الفائز من مباراة اليمن وجزر القمر
المجموعة الثالثة
مصر
الأردن
الإمارات
الفائز من مباراة الكويت وموريتانيا
المجموعة الرابعة
الجزائر
العراق
الفائز من مباراة البحرين وجيبوتي
الفائز من مباراة لبنان والسودان