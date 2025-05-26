الرئيس العليمي يستقبل مسؤولاً أوروبيًا

الإثنين 26 مايو 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أكد الرئيس اليمني رشاد العليمي في حرص مجلس القيادة، و الحكومة على استمرار وحدة المجتمع الدولي وموقفه الايجابي ازاء الحالة اليمنية، والتنسيق الوثيق مع كافة القوى العالمية للتعاطي مع التهديدات المشتركة، وفي المقدمة حماية الممرات المائية، وسفن الشحن البحري.

واستقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الاثنين، نائب الامين العام للاتحاد الاوروبي لدائرة العمل الخارجي اولوف سكوج، وسفير الاتحاد الاوروبي لدى اليمن غابرييل مونيرا فيناليس.

و تطرق اللقاء الى مستجدات الاوضاع المحلية، والاقليمية، والتدخلات الاوروبية المطلوبة لدعم الاقتصاد اليمني، وتخفيف المعاناة الانسانية التي فاقمتها الهجمات الارهابية الحوثية على المنشآت النفطية، وسفن الشحن البحري.

واشاد الرئيس بالتزام الاتحاد الاوروبي القوي في الوقوف الى جانب الشعب اليمني، وقيادته الشرعية على مختلف المستويات.

واعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي في هذا السياق عن عظيم تقديره لما ورد في بيان الاتحاد الاوروبي الأخير الذي يدين انتهاكات المليشيات الحوثية الارهابية، وبما يعكس التزام دول الاتحاد الثابت بدعم جهود الدولة، والامن، والاستقرار، وسيادة الجمهورية اليمنية، وفق وكالة سبأ.