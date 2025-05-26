اكتشف مـِْن هنا… أفضل الفيتامينات لعلاج ضعف الانتصاب

الإثنين 26 مايو 2025 الساعة 12 مساءً / مأرب برس -وكالات

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تُساعد الفيتامينات والمكملات الغذائية، مثل فيتامينات د، ج، وب9، والجينسنغ، الأشخاص الذين يُعانون من ضعف الانتصا.

ومع ذلك، قد تكون بعض الطرق الطبيعية الأخرى، مثل إدارة التوتر، وممارسة الرياضة، وغيرها من العلاجات المُفيدة أيضًا.

في السياق التالي، يوضح الكونسلتو"، أفضل الفيتامينات لعلاج ضعف الانتصاب، وذلك حسبما جاء في موقع، " medicalnewstodayإعلان أفضل الفيتامينات لعلاج ضعف الانتصاب

1-فيتامين دأشارت مراجعة وتحليل تلوي أُجريا عام 2020 إلى وجود صلة بين نقص فيتامين د وضعف الانتصاب الشديد، حيث كانت الأبحاث السابقة قد أشارت إلى أن الأشخاص المصابين بقصور الغدد التناسلية لديهم أيضًا مستويات منخفضة من فيتامين د، حيث إنه بعد تلقي علاج موجهة الغدد التناسلية المشيمية البشرية لقصور الغدد التناسلية، ارتفعت مستويات فيتامين د لديهم.

ضعف الانتصاب يحدث قصور الغدد التناسلية عندما لا ينتج الجسم ما يكفي من الهرمونات الجنسية وهذا يمكن أن يؤدي إلى انخفاض الرغبة الجنسية وصعوبة الانتصاب.

ووجدت دراسة أخرى شملت ذكورًا شبابًا يعانون من انخفاض مستوى فيتامين د أن أولئك الذين يعانون من نقص فيتامين د كانت درجاتهم في وظيفة الانتصاب أقل، حيثتشير هذه النتائج إلى وجود صلة بين نقص فيتامين د وضعف الانتصاب.

قد يقلل فيتامين د من الإجهاد التأكسدي، وينظم ضغط الدم، ويحفز إنتاج أكسيد النيتريك.

كل هذه العوامل قد تساهم في الاستجابة الانتصابية.

2- فيتامين ب9قد يلعب فيتامين ب9، أو حمض الفوليك، دورًا في ضعف الانتصاب، حيث تشير الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين يعانون من نقص حمض الفوليك قد يُصابون به أيضًا.وجدت دراسة أجريت عام 2020 وشملت 100 شخص أن تناول مكملات حمض الفوليك، وهو الشكل الاصطناعي من حمض الفوليك، أدى إلى تحسينات في شدة ضعف الانتصاب.

3-فيتامين ب3قد يُحسّن فيتامين ب3، أو النياسين، أيضًا وظيفة الانتصاب، حيث خلصت دراسة سابقة إلى أن النياسين وحده يُمكن أن يُحسّن ضعف الانتصاب من المتوسط ​​إلى الشديد ومع ذلك، لا يزال هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتأكيد هذه النتائج.

4- فيتامين سيأشارت دراسة أجريت عام 2017إلى أن فيتامين سي يُحسّن تدفق الدم، وهو أمرٌ مهمٌ للوظيفة الجنسية، ومع ذلك، خلصت دراسة أُجريت عام2021 إلى عدم وجود دليل على أن مكملات فيتامين سي تُحسّن ضعف الانتصاب.

5- الجينسنغشملت مراجعة موثوقة المصدر عام2021بيانات587 رجلاً يعانون من ضعف انتصاب خفيف إلى متوسط.، حيث خلص الباحثون إلى أن الجينسنغ قد يكون له تأثير ضئيل على ضعف الانتصاب مقارنةً بالعلاج الوهمي.وجدت دراسة صغيرة أجريت عام 2021، وشملت 52مشاركًا، أن تناول مكملات الجينسنغ وفيتامين هـ معًا يُحسّن نتائج ضعف الانتصاب على مدار 6 أسابيع