تحذير أممي حاسم: الاقتصاد اليمني على حافة الانهيار

الإثنين 26 مايو 2025 الساعة 12 مساءً / مأرب برس -خاص

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دقّ مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانز جروندبرج، ناقوس الخطر بشأن تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد، مؤكدًا أن الأزمة الاقتصادية الخانقة تؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين في مختلف أنحاء اليمن.

وخلال لقاءاته الأخيرة في العاصمة السعودية الرياض مع عدد من المسؤولين والدبلوماسيين اليمنيين والسعوديين، شدد جروندبرج على أن الاستقرار الاقتصادي يمثل حجر الأساس لاستدامة أي تقدم سياسي، داعيًا إلى تحرك عاجل ومنسق لمعالجة الأزمة.

وأشار إلى أن اليمن يمرّ بمرحلة حرجة بعد أكثر من عقد من الصراع الوحشي، لكنه أكد وجود فرصة حقيقية أمام الأطراف اليمنية، بدعم من المجتمع الدولي والإقليمي، لاختيار مسار عملي نحو سلام تفاوضي شامل يعود بالنفع على الشعب اليمني.

المبعوث الأممي دعا إلى تنسيق الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق استقرار مستدام لا يضمن فقط الأمن الاقتصادي، بل يشكل أيضًا ركيزة للسلام المنشود في المنطقة.