سماء مشتعلة.. أوكرانيا وروسيا تتبادلان نيران المسيرات في تصعيد غير مسبوق

الإثنين 26 مايو 2025 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس -وكالات

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في تصعيد دراماتيكي جديد للصراع، شهدت الساعات الأولى من صباح الاثنين موجة كثيفة من الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا، حيث اندلعت انفجارات عنيفة في أنحاء متفرقة من أوكرانيا نتيجة هجمات روسية متواصلة بطائرات مسيّرة، بينما ردت كييف بهجوم مماثل استهدف العمق الروسي.

وأفادت السلطات الأوكرانية أن روسيا شنت هجمات ليلية شرسة بطائرات مسيرة انطلقت من البحر الأسود، مستهدفة مدناً رئيسية من بينها أوديسا وخاركيف، مما تسبب في دوي انفجارات متتابعة وسريان صفارات الإنذار في مختلف أنحاء البلاد.

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن دفاعاتها الجوية أسقطت 148 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الساعات الماضية، في مناطق متعددة داخل الأراضي الروسية، في مؤشر واضح على التصعيد المتبادل.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، لقي 12 شخصاً حتفهم وأصيب العشرات نتيجة القصف الروسي لأوكرانيا، في حين تسببت الهجمات الأوكرانية بمقتل 59 شخصاً وإصابة أكثر من 400 داخل روسيا خلال شهر أبريل، بحسب ما أفاد به مسؤول روسي.

يأتي هذا التصعيد بعد أيام فقط من أكبر عملية تبادل أسرى بين البلدين، شملت 1000 أسير من كل طرف، ما أطلق آمالاً خجولة بتهدئة محتملة، لكن ساحة المعركة سرعان ما خيّبت تلك التطلعات.

المشهد الآن يبدو كأنه سباق ناري في السماء بين مسيرات هجومية وأنظمة دفاع جوي... والمعركة لا تزال مفتوحة على كل الاحتمالات.