آخر الاخبار

زلزال سياسي في تركيا: أردوغان يُحضّر لتغيير 8 وزراء وإعادة هيكلة حكومية وشيكة عملية غامضة فوق الأراضي السورية: أرشيف الجاسوس إيلي كوهين يعود إلى إسرائيل بعد 60 عاماً الحوثيون في مرمى العدالة الدولية: بداية المطاردة خارج الحدود مجلس عزاء بمأرب في فقيد الوطن الشيخ ناجي جمعان الذكاء الاصطناعي يتفوق على البشر في الذكاء العاطفي .. دراسة مذهلة. دولة خليجية تتربع الأولى عالميًا في نمو منظومة الشركات التقنية الناشئة ما هو الأنترنت المظلم؟ وكيف يمكنك الوصول إليه؟ ثلاثة أشياء ترعب الأهلي والزمالك من تتويج بيراميدز ...تعرف عليها ؟ أتليتيكو مدريد يسحق جيرونا برباعية وسورلوث يلمع من البدلاء ساوثامبتون يعلن تعيين ويل ستيل مدرباً جديداً بعقد 3 سنوات لمهمة إعادة الفريق

زلزال سياسي في تركيا: أردوغان يُحضّر لتغيير 8 وزراء وإعادة هيكلة حكومية وشيكة

الإثنين 26 مايو 2025 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات
عدد القراءات 178

 

 

في خطوة سياسية مرتقبة قد تُحدث هزة داخل الحكومة التركية، كشفت صحيفة Türkiye المقربة من دوائر الحكم، أن الرئيس رجب طيب أردوغان يخطط لإجراء تعديل وزاري موسع خلال يونيو المقبل، من المرجح أن يشمل استبدال ثمانية وزراء وتقسيم وزارتين.

وأكد خبير استطلاعات الرأي محمد علي كولات، خلال ظهوره على قناة TGRT Haber، أن نهاية شهر مايو ستكون حاسمة، متوقعًا إعلان التعديلات في الفترة ما بين 14 و15 يونيو، أي قبيل انعقاد مجلس الوزراء في 17 من الشهر ذاته.

وأشار كولات إلى أن الخطوة التالية بعد التعديل الوزاري ستشمل تغييرات كبيرة في المستويات العليا من البيروقراطية، إضافة إلى إعادة هيكلة "معهد وكالات الوزارة"، ما يوحي بإعادة رسم ملامح الإدارة الحكومية من جديد.

ورغم هذا الحراك المتوقع، أوضح كولات أن وزير الخارجية هاكان فيدان، ونائب الرئيس جودت يلماز، سيحتفظان بموقعيهما، ما يعكس الثقة المستمرة في أدائهما داخل منظومة الحكم.

إقراء أيضاً
عملية غامضة فوق الأراضي السورية: أرشيف الجاسوس إيلي كوهين يعود إلى إسرائيل بعد
مخاوف إسرائيل وقلقها تتسع .. مصادر تكشف عن مساعي لإنشاء قواعد عسكرية تركية في سو
شاهد المأساة.. فلسطينيون يتدافعون للحصول على الطعام في غزة
القسام تكشف تفاصيل مقتل جنود إسرائيليين في عملية مزدوجة بغزة
الاحتلال يهاجم 10 مشافي وعيادات في غزة
وزارة الداخلية لأحد الانظمة العربية تكشف ان ثلث الشعب كان مطلوبا من قبل أجهزة ال
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2025 مأرب برس | موقع الأخبار الأول