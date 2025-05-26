زلزال سياسي في تركيا: أردوغان يُحضّر لتغيير 8 وزراء وإعادة هيكلة حكومية وشيكة

الإثنين 26 مايو 2025 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات

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في خطوة سياسية مرتقبة قد تُحدث هزة داخل الحكومة التركية، كشفت صحيفة Türkiye المقربة من دوائر الحكم، أن الرئيس رجب طيب أردوغان يخطط لإجراء تعديل وزاري موسع خلال يونيو المقبل، من المرجح أن يشمل استبدال ثمانية وزراء وتقسيم وزارتين.

وأكد خبير استطلاعات الرأي محمد علي كولات، خلال ظهوره على قناة TGRT Haber، أن نهاية شهر مايو ستكون حاسمة، متوقعًا إعلان التعديلات في الفترة ما بين 14 و15 يونيو، أي قبيل انعقاد مجلس الوزراء في 17 من الشهر ذاته.

وأشار كولات إلى أن الخطوة التالية بعد التعديل الوزاري ستشمل تغييرات كبيرة في المستويات العليا من البيروقراطية، إضافة إلى إعادة هيكلة "معهد وكالات الوزارة"، ما يوحي بإعادة رسم ملامح الإدارة الحكومية من جديد.

ورغم هذا الحراك المتوقع، أوضح كولات أن وزير الخارجية هاكان فيدان، ونائب الرئيس جودت يلماز، سيحتفظان بموقعيهما، ما يعكس الثقة المستمرة في أدائهما داخل منظومة الحكم.