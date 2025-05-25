مجلس عزاء بمأرب في فقيد الوطن الشيخ ناجي جمعان

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أقام أبناء مديرية بني الحارث المتواجدين في مدينة مأرب مجلس عزاء في فقيد الوطن الشيخ ناجي محمد جمعان رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمديرية بني الحارث عضو اللجنة الدائمة والذي وافاه الأجل في العاصمة المصرية القاهرة إثر مرض عضال ألم به
وفي المجلس الذي حضرته قيادات في الأحزاب السياسية وشخصيات اجتماعية من مختلف محافظات اليمن أشاد الحاضرون بالدور النضالي الكبير للشيخ ناجي محمد جمعان رحمه الله كونه أحد أهم الشخصيات الاجتماعية التي ساهمت في تعزيز السلم الاجتماعي وفي الحياة السياسية حيث مثل مديرية بني الحارث في دورتين انتخابيتين في مجلس النواب .
كما أشاد المعزون بدوره في الدفاع عن الجمهورية ومحاربة المد السلالي الحوثي المدعوم من إيران حيث شارك في قتال المشروع الحوثي السلالي واستشهد اثنين من أبنائه وعددا من أقاربه في معركة استعادة الجمهورية من بقايا فلول الامامة البغيضة .