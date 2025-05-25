ما هو الأنترنت المظلم؟ وكيف يمكنك الوصول إليه؟

الأحد 25 مايو 2025 الساعة 07 مساءً / مارب برس - وكالات

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الويب المظلم هو جزء من الإنترنت يتيح للمستخدمين إخفاء هويتهم وموقعهم الجغرافي عن الآخرين وعن هيئات إنفاذ القانون. نتيجةً لذلك، يمكن استخدام الويب المظلم لبيع معلومات شخصية مسروقة.

كيف يمكنك الوصول إلى الويب المظلم؟

للوصول إلى الويب المظلم، لا يمكنك استخدام محرّك بحث Google أو متصفّحات مثل Chrome أو Safari. وبدلاً من ذلك، عليك استخدام برامج مصمَّمة خصيصًا لهذا الغرض، مثل Tor أو I2P.

ما هي أغراض استخدام الويب المظلم؟

غالبًا ما يرتبط الويب المظلم بأنشطة غير مشروعة، مثل الاتّجار بالمخدرات واختراق البيانات. على الجانب الآخر، تستخدم الهيئات الحكومية أيضًا الويب المظلم لتنفيذ ما يلي:

مشاركة معلومات سرية

تنفيذ أنشطة إيجابية أخرى

الفرق بين الويب المظلم والويب العميق

غالبًا ما يتم الخلط بين الويب المظلم والويب العميق.

يشير الويب العميق إلى أجزاء من الإنترنت لا يمكنك الوصول إليها من خلال محرّكات بحث مثل "بحث Google". ينطبق ذلك على الويب المظلم، لكنّ الويب العميق يشمل أيضًا صفحات لا يمكنك العثور عليها إلا في حال الاشتراك أو تسجيل الدخول، مثل معظم المحتوى المقدّم من Gmail وFacebook.

يشكّل الويب العميق ‏90% من نسبة استخدام الإنترنت، في حين يقتصر الويب المظلم في الغالب على أقل من ‏0.01%.

كيف يتم نقل المعلومات الشخصية إلى الويب المظلم؟

عمليات اختراق البيانات والبرامج الضارة هما طريقتان شائعتان يمكن أن تؤديا إلى ظهور معلوماتك الشخصية على الويب المظلم.

تحدث عمليات اختراق البيانات عندما يسرق مخترق بيانات المستخدم من قاعدة بيانات إحدى الشركات. ويمكن بيع هذه البيانات لاحقًا للصوص الهوية على الويب المظلم.

البرامج الضارة هي أي نوع من البرامج التي يمكنها إلحاق الضرر بجهاز الكمبيوتر. بإمكان البرامج الضارة سرقة معلومات حساسة من الكمبيوتر وإبطاء أدائه تدريجيًا، وقد يصل الأمر إلى إرسال رسائل إلكترونية مزيّفة من حسابك