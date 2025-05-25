ثلاثة أشياء ترعب الأهلي والزمالك من تتويج بيراميدز ...تعرف عليها ؟

الأحد 25 مايو 2025 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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يعيش بيراميدز موسماً استثنائياً ينافس خلاله على 3 ألقاب دفعة واحدة بعد أن حقق لقب كأس مصر في الموسم الماضي.

وتأهل بيراميدز إلى الدور النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا وتعادل في جولة الذهاب مع ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 1-1 أمس السبت.

وقطع الفريق المصري خطوة مهمة نحو التتويج باللقب القاري لأول مرة في تاريخه بعدما أصبح بحاجة للتعادل دون أهداف في جولة الإياب يوم 1 يونيو المقبل بإستاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

وينافس بيراميدز بقوة على لقب الدوري المصري حيث يحتل الوصافة بفارق نقطتين عن الأهلي المتصدر قبل آخر جولة.

وصعد الفريق إلى نهائي كأس مصر لمواجهة الزمالك يوم 5 يونيو المقبل وهو ما يبشر الفريق السماوي بإمكانية تحقيق 3 ألقاب دفعة واحدة.

ويستعرض "إرم نيوز" في السطور القادمة بعض الأمور التي ترعب الأهلي والزمالك من تتويج بيراميدز:

منافس قوي على الألقاب

تتويج بيراميدز بلقب دوري أبطال أفريقيا تحديداً يعني تثبيت أركانه كمنافس قوي في الكرة المصرية.

ويضمن بيراميدز في حالة التتويج القاري المشاركة في بطولة الإنتر كونتيننتال في العام الجاري لأبطال القارات بجانب كأس العالم للأندية 2029 بخلاف كتابة اسمه بين الأندية المصرية التي توجت بهذه البطولة القارية بجانب الإسماعيلي والأهلي والزمالك.

وينافس بيراميدز بكل قوة من أجل اقتناص لقب الدوري لأول مرة في تاريخه وهو ما سيكون حدثاً فريداً في الكرة المصرية لأنه لم يسبق لأي فريق خارج الأهلي والزمالك حسم لقب الدوري منذ موسم 2001 – 2002 حين توج الإسماعيلي باللقب.

دفعة مالية قوية

النقطة الثانية تتمثل في حصول بيراميدز على دفعة مالية قوية حال التتويج بلقب دوري الأبطال.

ويعني الفوز باللقب القاري 4 ملايين دولار أمريكي حال التتويج باللقب بجانب الحصول على مكافآت مالية نتيجة المشاركة في كأس الإنتر كونتيننتال وكأس العالم للأندية.

ولا يعاني بيراميدز من مشاكل مالية، بل بالعكس فالفريق لديه استقرار مالي وإداري بشكل كبير وهو ما يزيد من قوى النادي الاقتصادية.

منافس مرعب على الصفقات

النقطة الأخيرة أن المكاسب المالية والاستقرار الإداري والاقتصادي الحالي الذي يعيشه بيراميدز يجعله منافساً مرعباً على الصفقات وجاذباً للنجوم.

نجح بيراميدز منذ ظهوره في الدوري المصري بهذا الموسم عام 2018 في اقتناص العديد من الصفقات المميزة من الأهلي والزمالك وعلى رأسها رمضان صبحي وأحمد فتحي وأحمد الشناوي.

ويستطيع بيراميدز أن يجذب أنظار نجوم كبار في سوق الانتقالات سواء مصريين أو أجانب لتدعيم صفوفه بعد أن أصبح أحد كبار القارة السمراء بالفعل.