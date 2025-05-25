أتليتيكو مدريد يسحق جيرونا برباعية وسورلوث يلمع من البدلاء

الأحد 25 مايو 2025 الساعة 06 مساءً / مارب برس - رويترز

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سجل المهاجم ألكسندر سورلوث ثلاثية في الشوط الثاني بعدما شارك من على مقاعد البدلاء وساعد أتليتيكو مدريد على إنهاء موسمه المخيب للآمال في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بفوز سهل 4-صفر على جيرونا المتواضع اليوم الأحد.

وبعد فوز برشلونة باللقب، لم يكن هناك ما يمكن التنافس عليه في ملعب مونتيليفي شبه الممتلئ، حيث التقى فريقان ناقصا العدد في مباراة لن تبقى في الذاكرة طويلا.

وقرر دييجو سيميوني مدرب أتليتيكو مدريد ترك العديد من اللاعبين الأساسيين على مقاعد البدلاء، بما في ذلك حارس المرمى يان أوبلاك الذي أنهى الموسم بأقل نسبة أهداف إلى مباريات للمرة الخامسة في مسيرته، بعد أن استقبل 30 هدفا في 36 مباراة.

وسيطر أتليتيكو على الكرة لكنه احتاج إلى 68 دقيقة ليتقدم عن طريق سورلوث الذي سدد من مدى قريب بعد أن ارتكب جيرونا خطأ فادحا وأرسل رودريجو دي بول الكرة إلى اللاعب النرويجي ليسجل في المرمى الخالي.

وسجل المدافع كليمون لينجليه الهدف الثاني بضربة رأس في الدقيقة 87 بعد كرة مرتدة قبل أن يستغل سورلوث هجمتين مرتدتين سريعتين ليسجل هدفين في الوقت بدل الضائع.

وفي الجولة الأخيرة من الموسم، يتصدر برشلونة، الذي يستضيف أتليتيك بيلباو في وقت لاحق من اليوم، جدول الترتيب برصيد 85 نقطة، متقدما بنقطة واحدة على ريال مدريد، بينما أنهى أتليتيكو مشواره في الدوري في المركز الثالث برصيد 76 نقطة.

ويكمل بيلباو وفياريال قائمة الفرق الخمسة الأولى التي ستمثل إسبانيا في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

واحتل جيرونا، الذي كان مفاجأة الموسم الماضي في الدوري الإسباني، المركز السادس عشر في الترتيب برصيد 41 نقطة، متقدما بنقطة واحدة عن منطقة الهبوط.