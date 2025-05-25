أتليتيكو مدريد يسحق جيرونا برباعية وسورلوث يلمع من البدلاء ساوثامبتون يعلن تعيين ويل ستيل مدرباً جديداً بعقد 3 سنوات لمهمة إعادة الفريق ريال مدريد يعلن رسميًا التعاقد مع مدربه الجديد السعودية توجه دعوة لكل مسلمي العالم بخصوص بخصوص عيد الأضحى المبارك مخاوف إسرائيل وقلقها تتسع .. مصادر تكشف عن مساعي لإنشاء قواعد عسكرية تركية في سوريا شاهد المأساة.. فلسطينيون يتدافعون للحصول على الطعام في غزة مجلس شباب الثورة بمحافظة المهرة يحتفي بذكرى الوحدة اليمنية رئيس هيئة الأركان الفريق بن عزيز يصل محافظة صعدة .. تفاصيل زيارة عسكرية المحكمة العليا في السعودية تدعو المسلمين إلى ترائي هلال ذي الحجة عناصر حوثية تفجر منزل شيخ قبلي بمحافظة الجوف وتقتله مع زوجته وأطفاله بدم بارد
أعلن ساوثامبتون اليوم الأحد تعيين ويل ستيل مدربا بعقد لمدة ثلاث سنوات ليتولى مهمة إعادة الفريق إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وأصبح ساوثامبتون أسرع الفرق التي تهبط إلى الدرجة الثانية في تاريخ المسابقة عندما خسر 3-1 أمام توتنهام هوتسبير في أبريل نيسان الماضي، ورحل المدرب الكرواتي إيفان يوريتش عن منصبه في اليوم التالي.
وترك المدرب الإنجليزي، المولود في بلجيكا، منصبه مدربا لفريق لانس الفرنسي الأسبوع الماضي.
وقال ستيل في بيان “المشروع الذي عُرض علي مثير للإعجاب للغاية، وأعتقد أننا معا نستطيع بناء هوية واضحة ومستقبل إيجابي للغاية للفريق.
“أتطلع للبدء في العمل هذا الصيف والبدء في بناء مجموعة متماسكة يفتخر بها الجميع وفي النهاية تعيدنا إلى حيث ننتمي؛ في الدوري الإنجليزي الممتاز”.
ويستضيف ساوثامبتون منافسه أرسنال صاحب المركز الثاني في المباراة الأخيرة للموسم اليوم الأحد.