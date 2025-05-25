ساوثامبتون يعلن تعيين ويل ستيل مدرباً جديداً بعقد 3 سنوات لمهمة إعادة الفريق

الأحد 25 مايو 2025 الساعة 06 مساءً / مارب برس - رويترز

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أعلن ساوثامبتون اليوم الأحد تعيين ويل ستيل مدربا بعقد لمدة ثلاث سنوات ليتولى مهمة إعادة الفريق إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأصبح ساوثامبتون أسرع الفرق التي تهبط إلى الدرجة الثانية في تاريخ المسابقة عندما خسر 3-1 أمام توتنهام هوتسبير في أبريل نيسان الماضي، ورحل المدرب الكرواتي إيفان يوريتش عن منصبه في اليوم التالي.

وترك المدرب الإنجليزي، المولود في بلجيكا، منصبه مدربا لفريق لانس الفرنسي الأسبوع الماضي.

وقال ستيل في بيان “المشروع الذي عُرض علي مثير للإعجاب للغاية، وأعتقد أننا معا نستطيع بناء هوية واضحة ومستقبل إيجابي للغاية للفريق.

“أتطلع للبدء في العمل هذا الصيف والبدء في بناء مجموعة متماسكة يفتخر بها الجميع وفي النهاية تعيدنا إلى حيث ننتمي؛ في الدوري الإنجليزي الممتاز”.

ويستضيف ساوثامبتون منافسه أرسنال صاحب المركز الثاني في المباراة الأخيرة للموسم اليوم الأحد.