ريال مدريد يعلن رسميًا التعاقد مع مدربه الجديد

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أعلن نادي ريال مدريد رسمياً اليوم الأحد، تعيين لاعبه السابق تشابي ألونسو (43 عاماً) مدربا للفريق، خلفا لأنشيلوتي.
يذكر أن النجم ألونسو كان محترفاً في النادي الملكي بين عامي 2009 و 2014، وخاض 236 مباراة رسمية معه وتوج بستة ألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا العاشرة.
ويستهل ألونسو مشواره مدربا للريال، بقيادة الفريق الملكي في كأس العالم للأندية التي تنطلق بعد أقل من شهر.
وقال ريال مدريد في بيان رسمي: "يعلن نادي ريال مدريد أن تشابي ألونسو سيكون مدربا للفريق لمدة 3 مواسم بدءا من 1 يونيو 2025 وحتى 30 يونيو 2028".
وأضاف: "تشابي ألونسو هو واحد من أساطير ريال مدريد وكرة القدم العالمية لقد شارك في 236 مباراة رسمية خلال الفترة 2009-2014، وخلال تلك الفترة حصد 6 ألقاب منها اللقب العاشر في الكأس الأوروبية والسوبر الأوروبي و"الليغا" ونال كأس الملك مرتين والسوبر الإسباني مرة".
وسيتم تقديم ألونسو رسميا غدا الإثنين 26 مايو في مدينة ريال مدريد بحضور الرئيس فلورنتينو بيريز