السعودية توجه دعوة لكل مسلمي العالم بخصوص بخصوص عيد الأضحى المبارك

الأحد 25 مايو 2025 الساعة 06 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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كشفت وكالة أنباء السعودية “واس” أن المحكمة العليا دعت المسلمين في جميع أنحاء المملكة كافة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام الهجري الموافق 1446هـ.

وقال بيان المحكمة العليا إن يوم الثلاثاء 1 / 11 / 1446هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 29 / 4 / 2025، هو غرة شهر ذي القعدة لعام 1446هـ؛ فإن المحكمة العليا ترغب من عموم المسلمين في جميع أنحاء البلاد تحرّي رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الثلاثاء 29 / 11 / 1446هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 27 / 5 / 2025م.

وأضافت: ترجو المحكمة العليا ممّن يراه بالعين المجرّدة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركزٍ؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة، كما تأمل المحكمةُ العليا ممّن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البرّ والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.