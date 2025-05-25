شاهد المأساة.. فلسطينيون يتدافعون للحصول على الطعام في غزة

الأحد 25 مايو 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

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أفادت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بأن السبيل الوحيد لمنع تفاقم الكارثة الحالية في غزة هو تدفق المساعدات بشكل فعال ومتواصل.

وقالت ان أقل ما نحتاج إليه في غزة هو 500-600 شاحنة يوميا تديرها الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالتنا.

واضافت: ''سكان قطاع غزة لا يستطيعون انتظار دخول المساعدات أكثر من ذلك.

وهذه صور متداولة لفلسطينيين يتدافعون للحصول على الطعام في مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة: