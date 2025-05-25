مجلس شباب الثورة بمحافظة المهرة يحتفي بذكرى الوحدة اليمنية

الأحد 25 مايو 2025 الساعة 05 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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نظّم مجلس شباب الثورة السلمية بمحافظة المهرة، اليوم امس السبت، حفلاً جماهيريًا خطابياً وفنيًا احتفاء بالذكرى الـ 35 لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية في الـ22 من مايو 1990م، تحت شعار "لن ترى الدنيا على أرضي وصيا".

وأشار رئيس مجلس شباب الثورة بالمحافظة عارف الراشدي إلى أن هذه الذكرى تأتي واليمن يمرّ بتحديات وتهديدات جسيمة تمس سلامة الأرض اليمنية ووحدتها وهويتها وفرص استقرارها بتعدد المشاريع الطائفية والمناطقية الضيقة.

وأكّد الراشدي على مواقف مجلس شباب الثورة السلمية السابقة والرافضة لتجاوز إرادة اليمنيين وتضحياتهم ومكتسباتهم الوطنية الثابتة، وقال: "إن الوحدة إرادة لا تلين، وستظل قضية اليمنيين المصيرية أرضًا وإنساناً،ونورهم الذي لاينطفىء ،وحلم ترسم لهم به ملامح المستقبل الذي لا ينكفيء".

وتابع: "الوحدة اليمنية قدر حتمي، ومحطة فاصلة، وأعظم منجز في التاريخ، وتعدّ مكسبًا أصيلاً من أهم مكتسبات الشعب اليمني خلال القرن الماضي، وثمرة ناضجة وخلاصة تضحيات ونضالات اليمنيين في الشمال والجنوب منذ الأربعينات، وليست منجزًا يحسب على نظام أو جهة".

ودعا المشاركين في الحفل إلى الاصطفاف في جبهة وطنية واحدة، تتصدى للطامعين والطارئين، وتتصدّر كفاح اليمنيين في سبيل استعادة دولتهم وجمهوريتهم ووحدتهم وسيادة بلادهم، والتمسك بمشروع وحدة الأرض والقرار والهدف والتوجه.

وتخلّل الحفل فقرات فنية وأغاني وطنية وقصائد شعرية تغنت بأهمّية الوحدة والحفاظ عليها باعتبارها مكسباً وطنياً، وخلاصة نضال اليمنيين وكفاحهم لعقود طويلة، والتمسك بخيار الدولة الاتحادية.