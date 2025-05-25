رئيس هيئة الأركان الفريق بن عزيز يصل محافظة صعدة .. تفاصيل زيارة عسكرية

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وصل رئيس هيئة الأركان العامة، قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، الى محافظة صعدة وذلك للطلاع على الاوضاع الميدانية في محور مران بمحافظة صعدة، والخطط العملياتية والتدريبية، و سير العمل العسكري في المحور.
واستمع رئيس هيئة الاركان خلال لقائه، قائد محور مران، قائد الوية العروبة اللواء الركن عبدالكريم عوبل السدعي، الى أهم الإنجازات في المحور، والدورات التدريبية المكثفة للمقاتلين..مشيداً بقادة الوحدات والضباط في جبهات رازح وقطابر والملاحيظ ومايقومون به من ادوار وتضحيات بطولية.
وأعرب الفريق بن عزيز عن فخره واعتزازه بيقظة المقاتلين في المحور، ودورهم المهم والكبير في الذود عن حياض الوطن وحماية مكتسباته، وحثهم على المزيد من الثبات والعزيمة لاستكمال معركة التحرير والدفاع عن الجمهورية واستعادة الدولة من براثن الإمامة والكهنوت.. مؤكدًا أن المعركة مستمرة للقضاء على مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.
رافقه خلال الزيارة مدير دائرة العمليات الحربية العميد الركن دكتور يحيى العيزري.