المحكمة العليا في السعودية تدعو المسلمين إلى ترائي هلال ذي الحجة

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دعت المحكمة العليا في السعودية عموم المسلمين في مختلف مناطق المملكة إلى تحرّي رؤية هلال شهر (ذي الحجة) مساء يوم الثلاثاء القادم الموافق 29 من شهر (ذو القعدة) 1446هـ، حسب تقويم أم القرى، الموافق (27 مايو 2025م).
وأوضحت المحكمة في بيانها أن هذه الدعوة تأتي استنادًا إلى قرارها رقم (194/هـ) بتاريخ 29 / 10 / 1446هـ، والذي نصّ على أن يوم الثلاثاء 1 / 11 / 1446هـ حسب تقويم أم القرى، يوافق غرة شهر (ذو القعدة) لهذا العام، وبناء عليه فإن تحرّي هلال (ذي الحجة) سيكون مساء الثلاثاء 29 / 11 / 1446هـ.
وناشدت المحكمة من يتمكن من رؤية الهلال، سواء بالعين المجردة أو باستخدام المناظير، بالتوجّه إلى أقرب محكمة لتسجيل شهادته، أو التواصل مع أقرب مركز للمساعدة في الوصول إليها.