الرئيس العليمي يزور روسيا للقاء بوتين

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قالت وكالة سبوتنيك الروسية أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، من المقرر أن يزور العاصمة الروسية بين السابع والعشرين والتاسع والعشرين من مايو الجاري، حسبما أعلن مكتبه.
ويلتقي العليمي في موسكو، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لبحث عدة ملفات.
هذا وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن التحضيرات مستمرة لزيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي إلى موسكو، ولقاء الرئيس فلاديمير بوتين.
وقال بيسكوف في تصريحات صحفية: "يجري التحضير لهذه الزيارة والمباحثات في موسكو".