مصرع 9 من تنظيم القاعدة فى غارات أمريكية جنوبى اليمن

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لقى 9 عناصر من تنظيم القاعدة مصرعهم في غارات نسبت إلى الولايات المتحدة على مناطق في جنوب اليمن .
وقال مصدر أمني يمني في محافظة أبين لوسائل الإعلام إن الضربات أسفرت عن مقتل 9 أعضاء من الجماعة بينهم قيادي محلي.
وأضاف المسؤول الأمني الذي قال في وقت سابق إن الهجوم وقع في شمال مديرية خبر المراقشة، أن الضربات استهدفت عدة مواقع في المنطقة الجبلية التي تعرف بنشاط تنظيم القاعدة فيها.
وقال مسؤول قبلي في المنطقة "شاهدت خمس جثث متفحمة في موقع واحد تم استهدافه وسيارة محترقة بينما بقية القتلى في مكان آخر".
في وقت سابق، أكد مسؤول أمني آخر حصيلة أولية لـ5 قتلى من أعضاء تنظيم القاعدة في الضربات، وقال إنه يعتقد أن أحد القادة المحليين للجماعة من بين القتلى الذين لم تعرف أسماؤهم.
ووفّرت الحرب في اليمن، موطئ قدم لجماعات مسلحة، بينها تنظيم القاعدة في جزيرة العرب الذي تعتبره واشنطن أخطر أذرع التنظيم الأساسي، لكن وتيرة هجماته تراجعت كثيرا في السنوات الأخيرة.
وتأسس تنظيم القاعدة في جزيرة العرب عام 2009، وبرز خلال الفوضى التي أنتجتها الحرب في اليمن.
وفي مارس 2024، أكد تنظيم القاعدة في جزيرة العرب وفاة زعيمه خالد باطرفي، وأعلن سعد بن عاطف العولقي خلفا له.