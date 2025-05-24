المعهد العالي للعلوم الصحية بمأرب يحتفي بتخرج دفعات جديدة من مساعدي الأطباء.

السبت 24 مايو 2025 الساعة 06 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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احتفى المعهد العالي للعلوم الصحية بمحافظة مأرب اليوم، بتخريج الدفعة الـ8 من طلابه، في تخصص مساعد طبيب بمساق الدبلوم العالي ولعدد 47 خريجا وخريجة،من مختلف محافظات الجمهورية ومديريات مأرب، تزامنا مع الاحتفالات بالعيد الـ35 لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية في الـ 22 من مايو 1990 م.

وفي الحفل هنأ وكيل محافظة مأرب لشؤون المديريات الغربية محمد المُعوّضي، الخريجين بهذا الإنجاز.. مشيرا إلى ان هذا التخرج لهم ولغيرهم من الخريجين هو ثمرة من ثمار الجمهورية والوحدة وترجمة عملية لأهدافها في القضاء على الجهل والمرض الذي كرسه النظام الكهنوتي الإمامي والاستعمار البغيض في أوساط الشعب اليمني.....

مؤكداً أن تزامن تخرجهم في هذه المناسبة الوطنية الكبرى يضفي على الحدث بعداً رمزياً وتوجهاً وطنيًّا ،ويؤكد دور الشباب في بناء اليمن الموحد، وتعزيز المنظومة الصحية في البلاد االتي تشكل حجر الزاوية في خدمة الإنسان....موجها تقديره لإدارة المعهد وجهودها المتواصلة في بناء القدرات الصحية والطبية.

واكد المعوضي أن التعليم والتأهيل من اولويات اهتمام قيادة السلطة المحلية لإعداد النشئء إعدادا نافعا وتسليحهم بالعلم والمعرفة لبناء الوطن، واستكمال تحقيق اهداف الثورة اليمنية بالقضاء على مخلفات الامامة التي تسعى الى اعادة الكهنوت والسلالة بدعم ايراني ومشروع فارسي، وتعمل على تدمير قطاع التعليم وتكريس الجهل بين اوساط المجتمع.

وكان عميد المعهد العالي للعلوم الصحية الدكتور محمد مفتاح ،قد أشار في كلمة له إلى الدور الذي يلعبه المعهد العالي للعلوم الصحية في رفد القطاع الصحي بالمحافظة بالكوادر المساعدة وفي تخصصات عدة.. حيث مثل مؤسسة تعليمية رائدة على مستوى اقليم سبأ لتأهيل الكوادر الصحية والشريان الرئيسي الرافد للقطاع الصحي حيث بلغ عدد الخريجين من المعهد منذ انشائه عام 2000م حتى الان اكثر من 9006خريج وخريجة في عدد من التخصصات.

كما عبّر مفتاح عن اعتزازه بهذا الإنجاز الأكاديمي، مشيداً بالتنوع الجغرافي للدفعة الثامنة التي جمعت بين طلاب من مختلف أنحاء الجمهورية، ما يعكس رسالة المعهد في خدمة اليمن بكافة أبنائه، مؤكداً على التزام المعهد بتقديم تعليم نوعي يواكب احتياجات المجتمع الطبية والإنسانية.

فيما شدد مدير عام مكتب الصحة احمد العبادي ،على أهمية التزام الخريجين برسالتهم الإنسانية في تخفيف آلام المرضى وخدمة المجتمع بدون تمييز، وتطوير مهاراتهم بشكل مستمر والاطلاع على كل ماهو جديد،وأن يكونوا إضافة نوعية للقطاع الصحي في المحافظة الذي يواجه تحديات كبيرة في مجال الكوادر جراء تزايد الطلبات على الخدمات الصحية بسبب الاعداد الكبيرة من النازحين الذين استوعبتهم المحافظة ومازالت تستقبل نازحين جدد حتى اليوم، يفوق القدرات الاستيعابية للمنشات الصحية واعداد العاملين الصحيين.

وتخللت الفعالية كلمة للخريجين وعدد من الفقرات الفنية والثقافية التي عبّرت عن الفخر بالمنجز الأكاديمي والاعتزاز بالمناسبة الوطنية، كما جرى تكريم الخريجين وكوادر المعهد وتوزيع الشهادات وسط أجواء احتفالية حافلة بالحماس والتفاؤل.