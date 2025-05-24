عاجل : ‏عطل عالمي يضرب منصة إكس

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شهدت منصة التواصل الاجتماعي "إكس" اضطرابات على مستوى دولي اليوم السبت.
وأفاد آلاف المستخدمين في ألمانيا وعدة دول حول العالم بوجود مشكلات، من خلال منصات لرصد الأعطال مثل "ألشتورونجن.دي"، حيث تم تسجيل أكثر من 2500 بلاغ عن عطل في الشبكة حتى الساعة الثالثة بعد الظهر تقريبا بتوقيت برلين (1300) بتوقيت جرينتش).
وذكرت شركة تحليل البيانات "نت بلوكس" أن بعض مستخدمي المنصة تعرضوا لانقطاعات في الخدمة للمرة الثانية خلال أسبوع.
وأوضحت الشركة أن هذه الانقطاعات لا تعود إلى مشاكل في الاتصال بالإنترنت أو إلى قيود مفروضة في دول معينة، فيما لم يتضح سبب العطل حتى الآن.
كما أظهرت بيانات موقع داون ديتيكتور دوت كوم لتتبع انقطاع الخدمات أن منصة إكس التابعة للملياردير إيلون ماسك تعطلت لدى عشرات الآلاف من المستخدمين في الولايات المتحدة يوم السبت.
وذكر الموقع، الذي يتتبع انقطاع الخدمات من خلال جمع تقارير من عدد من المصادر، أن أكثر من 25 ألف شخص أبلغوا أنهم واجهوا مشاكل لدى استخدام منصة التواصل الاجتماعي حتى الساعة 8:39 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1239 بتوقيت جرينتش).