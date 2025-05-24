ترامب: ''الوحدة اليمنية لحظة فارقة في تاريخ اليمن ونتطلع لتعزيز العلاقة بين البلدين''

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قال الرئيس الأمريكي ترامب في برقية بعثها للرئيس العليمي، ان " يوم الوحدة اليمنية يمثل لحظة فارقة في تاريخ اليمن، اذ يحتفل بصمود امتكم وتطلعاتها".
وتلقى الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، برقية تهنئة من الرئيس دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الامريكية، بمناسبة العيد الوطني الـ ٣٥ للجمهورية اليمنية ٢٢ مايو.
واعرب الرئيس الامريكي عن خالص التهاني، لرئيس مجلس القيادة الرئاسي والشعب اليمني بمناسبة العيد الوطني ال ٣٥ للجمهورية اليمنية.
كما عبر الرئيس ترامب عن تطلعه للعمل مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة لمافيه تعزيز الخير والازدهار في البلدين الصديقين.