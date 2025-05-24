وكالة: مقتل 5 من عناصر تنظيم القاعدة بغارة أمريكية جنوب اليمن

السبت 24 مايو 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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قتل خمسة من عناصر تنظيم “القاعدة” في غارة جوية نُسبت إلى الولايات المتحدة، مساء الجمعة، في محافظة أبين جنوب اليمن، وفق ما أفاد به مصدران أمنيان لوكالة “فرانس برس” اليوم السبت.

وقال مصدر أمني في أبين، المحافظة المتاخمة للعاصمة المؤقتة عدن، إن “سكانًا من المنطقة أبلغوا عن غارة أمريكية استهدفت موقعًا للقاعدة، وأسفرت عن مقتل خمسة من عناصر التنظيم”.

وأضاف مصدر أمني آخر أن الغارة استهدفت منطقة جبلية يستخدمها التنظيم كمأوى، مؤكدًا أن “العملية أسفرت عن مقتل خمسة عناصر”، مشيرًا إلى أن أحد القتلى يُعتقد أنه من القيادات المحلية للتنظيم، رغم عدم التحقق من هوياتهم حتى الآن.