يحملن الفوانيس وقانين الماء الفارغة.. نساء تعز يخرجن احتجاجًا على انهيار الوضع الخدمي و المعيشي

السبت 24 مايو 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- خاص

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شهدت مدينة تعز اليوم السبت تظاهرة نسائية أمام مبنى المحافظة احتجاجًا على تردي الخدمات وانهيار الأوضاع المعيشية والإقتصادية.

وخرجت النساء يحملن لافتات وشعارات تطالب بتوفير الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء وغذاء وراتب.

وتشهد تعز أزمة مياه خانقة، كما تعيش كباقي المحافظات، أزمات اقتصادية وغلاء معيشة في ظل انهيار كبير للعملة الوطنية.

وشهدت عدن تظاهرات مماثلة قمعتها عناصر الإنتقالي، وتطور الوضع الى اصدار اللجنة الأمنية قرار بمنع اقامة أي تظاهرة.