مباراة حاسمة وفاصلة لليمن لضمان التأهل الى بطولة كأس العرب لكرة القدم

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يخوض المنتخب اليمني مباراة فاصلة للتأهل الى بطولة كأس العرب المقرر اقامتها مطلع شهر ديسمبر نهاية العام الجاري.
ويلتقي المنتخب اليمني نظيره منتخب جزر القمر في 26 نوفمبر القادم، والفائز في المباراة يتأهل مباشرة للنهائيات.
يشارك في البطولة 16 منتخبا عربيا 9 منها تأهلت مباشرة وهي (العراق – الأردن – قطر – السعودية – الإمارات – الجزائر – مصر – تونس – المغرب).
بينما تخوض 14 منتخباً تصفيات مؤهلة من مباراة واحدة يومي 25 و26 نوفمبر، والمنتخبات هي (عُمان – البحرين – الكويت – سوريا – لبنان – #اليمن – ليبيا – موريتانيا – الصومال – السودان – جنوب السودان – جزر القمر – جيبوتي – فلسطين).
وتجرى قرعة البطولة يوم غدا الأحد في الدوحة.