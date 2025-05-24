خطة لإعادة تشغيل قطاع نفطي وتوجيهات بتزويد محطة الرئيس للكهرباء في عدن محكمة حوثية تقضي بسجن الصحفي المياحي عام ونصف وضمان بخمسة ملايين ريال الدولار يهبط إلى أدنى مستوى منذ 2023 بعد تهديد ترمب لأوروبا و بعد فوزه بجائزة كبيرة.. صلاح يكشف عن أمنياته للموسم المقبل أطول ناطحة سحاب بالعالم في دمشق.. خبر يشغل سوريا هذه صحته سوريا كارثة تهز صنعاء: انفجار غامض يحول الليل إلى جحيم ويوقع عشرات الضحايا وسط صمت مريب الجزائر تطيح بالجنرال الذي أغضب فرنسا… تفاصيل قرار تاريخي يهز المشهد السوري: بالأسماء واشنطن ترفع العقوبات عن دمشق وتعيد الحياة الاقتصادية للواجهة إيران تفاجئ الجميع في روما: عرض اتحاد نووي عربي مقابل خفض التخصيب الولايات المتحدة تعلن بناء 10 مفاعلات نووية جديدة… تفاصيل
وجه رئيس الحكومة اليمنية وزير المالية سالم بن بريك، بتشكيل إدارة جديدة لقطاع العقلة النفطي في محافظة شبوة (جنوب شرق اليمن)، وإعادة تشغيلها، وضخ كميات النفط الخام المتوفر في خزانات القطاع النفطي S2 عياد، أو تلك التي سيتم انتاجها، لمحطة الرئيس في عدن.
وقضت توجيهات بن بريك الموجهة إلى وزير النفط أن يتم ضخ الكميات المتوفرة من النفط الخام في خزانات القطاع النفطي (S2) عياد، كحل مؤقت على المدى القريب والبالغة حوالي (116) ألف برميل إلى قطاع (4) بمعدل (4,000) برميل يوميا عبر القاطرات، لتزويد محطة الرئيس في عدن، المشغلة لكهرباء العاصمة المؤقتة.
و قضت التوجيهات برفع جميع التكاليف إلى وزارة المالية لتسديدها، مع سرعة تشكيل مجلس إدارة للقطاع اعتبارا من 1 يونيو 2025، يضم ممثلين عن وزارة النفط والمعادن، المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز، محافظة شبوة، وهيئة استكشاف وإنتاج النفط.
وتشمل الخطة إعادة القطاع إلى الإنتاج خلال يونيو 2025، مع توظيف النفط المنتج لتشغيل محطة الكهرباء، ورفع التكاليف اللازمة.
كما وجه رئيس الوزراء شركتي صافر وبترومسيلة بمواصلة إرسال أقصى كميات ممكنة من النفط الخام يوميًا وبشكل منتظم، مع التفاوض مع شركة (OMV) لبدء الإجراءات وإدارة العمليات البترولية بشكل نهائي من قبل وزارة النفط.
وعطفاً على توجيهات رئيس الوزراء، وجه وزير النفط سعيد الشماسي، مدير مكتب النفط في محافظة شبوة بتنفيذ التوجيهات والبدء بنقل الكميات بالتنسيق مع السلطات المحلية.
وكشف الشماسي أنه تم تكليف مؤسسة "دعمان" لنقل كميات النفط الخام إلى عدن.