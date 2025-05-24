خطة لإعادة تشغيل قطاع نفطي وتوجيهات بتزويد محطة الرئيس للكهرباء في عدن

السبت 24 مايو 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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وجه رئيس الحكومة اليمنية وزير المالية سالم بن بريك، بتشكيل إدارة جديدة لقطاع العقلة النفطي في محافظة شبوة (جنوب شرق اليمن)، وإعادة تشغيلها، وضخ كميات النفط الخام المتوفر في خزانات القطاع النفطي S2 عياد، أو تلك التي سيتم انتاجها، لمحطة الرئيس في عدن.

وقضت توجيهات بن بريك الموجهة إلى وزير النفط أن يتم ضخ الكميات المتوفرة من النفط الخام في خزانات القطاع النفطي (S2) عياد، كحل مؤقت على المدى القريب والبالغة حوالي (116) ألف برميل إلى قطاع (4) بمعدل (4,000) برميل يوميا عبر القاطرات، لتزويد محطة الرئيس في عدن، المشغلة لكهرباء العاصمة المؤقتة.

و قضت التوجيهات برفع جميع التكاليف إلى وزارة المالية لتسديدها، مع سرعة تشكيل مجلس إدارة للقطاع اعتبارا من 1 يونيو 2025، يضم ممثلين عن وزارة النفط والمعادن، المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز، محافظة شبوة، وهيئة استكشاف وإنتاج النفط.

وتشمل الخطة إعادة القطاع إلى الإنتاج خلال يونيو 2025، مع توظيف النفط المنتج لتشغيل محطة الكهرباء، ورفع التكاليف اللازمة.

كما وجه رئيس الوزراء شركتي صافر وبترومسيلة بمواصلة إرسال أقصى كميات ممكنة من النفط الخام يوميًا وبشكل منتظم، مع التفاوض مع شركة (OMV) لبدء الإجراءات وإدارة العمليات البترولية بشكل نهائي من قبل وزارة النفط.

وعطفاً على توجيهات رئيس الوزراء، وجه وزير النفط سعيد الشماسي، مدير مكتب النفط في محافظة شبوة بتنفيذ التوجيهات والبدء بنقل الكميات بالتنسيق مع السلطات المحلية.

وكشف الشماسي أنه تم تكليف مؤسسة "دعمان" لنقل كميات النفط الخام إلى عدن.