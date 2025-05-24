محكمة حوثية تقضي بسجن الصحفي المياحي عام ونصف وضمان بخمسة ملايين ريال الدولار يهبط إلى أدنى مستوى منذ 2023 بعد تهديد ترمب لأوروبا و بعد فوزه بجائزة كبيرة.. صلاح يكشف عن أمنياته للموسم المقبل أطول ناطحة سحاب بالعالم في دمشق.. خبر يشغل سوريا هذه صحته سوريا كارثة تهز صنعاء: انفجار غامض يحول الليل إلى جحيم ويوقع عشرات الضحايا وسط صمت مريب الجزائر تطيح بالجنرال الذي أغضب فرنسا… تفاصيل قرار تاريخي يهز المشهد السوري: بالأسماء واشنطن ترفع العقوبات عن دمشق وتعيد الحياة الاقتصادية للواجهة إيران تفاجئ الجميع في روما: عرض اتحاد نووي عربي مقابل خفض التخصيب الولايات المتحدة تعلن بناء 10 مفاعلات نووية جديدة… تفاصيل نائب أمريكي يطالب بإبادة نووية لغزة: كما فعلنا مع هيروشيما
أمرت محكمة خاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، في صنعاء اليوم السبت، بسجن الصحفي محمد المياحي 18 شهرا، على خلفية كتاباته.
وقال عمار الأهدل، محامي المياحي، في منشور له على فيس بوك، :"للأسف المحكمة الجزائية المتخصصة (الخاضعة للمليشيا) اصدرت حكمها بإدانة الصحفي محمد المياحي ومعاقبته بالحبس لمدة سنة ونصف".
وقضى منطوق الحكم بإلزام المياحي بتعهد مكتوب وتقديم ضمان خمسة مليون ريال إذا عاد للكتابة.
واختطفت مليشيا الحوثي الصحفي المياحي في الـ20 من سبتمبر 2024م، من منزله بطريقة وحشية بسبب كتابة منشور على فيسبوك، عقب عودته من ميدان السبعين، وتعرّض للإخفاء القسري ولم تعرف أسرته مصيره، قبل أن يتم الكشف من مصادر غير رسمية عن مكان) احتجازه في سجن الأمن والمخابرات التابع للحوثيين.