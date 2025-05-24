محكمة حوثية تقضي بسجن الصحفي المياحي عام ونصف وضمان بخمسة ملايين ريال

السبت 24 مايو 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- صنعاء

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أمرت محكمة خاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، في صنعاء اليوم السبت، بسجن الصحفي محمد المياحي 18 شهرا، على خلفية كتاباته.

وقال عمار الأهدل، محامي المياحي، في منشور له على فيس بوك، :"للأسف المحكمة الجزائية المتخصصة (الخاضعة للمليشيا) اصدرت حكمها بإدانة الصحفي محمد المياحي ومعاقبته بالحبس لمدة سنة ونصف".

وقضى منطوق الحكم بإلزام المياحي بتعهد مكتوب وتقديم ضمان خمسة مليون ريال إذا عاد للكتابة.

واختطفت مليشيا الحوثي الصحفي المياحي في الـ20 من سبتمبر 2024م، من منزله بطريقة وحشية بسبب كتابة منشور على فيسبوك، عقب عودته من ميدان السبعين، وتعرّض للإخفاء القسري ولم تعرف أسرته مصيره، قبل أن يتم الكشف من مصادر غير رسمية عن مكان) احتجازه في سجن الأمن والمخابرات التابع للحوثيين.