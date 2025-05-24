الولايات المتحدة تعلن بناء 10 مفاعلات نووية جديدة… تفاصيل

السبت 24 مايو 2025 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 71

أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ببناء عشرة مفاعلات نووية جديدة في البلاد بحلول عام 2030، وزيادة قدرات محطات الطاقة النووية الحالية.

ترامب يأمر ببناء عشرة مفاعلات نووية في الولايات المتحدة بحلول عام 2030 وتنص الوثيقة على أنه "لتعزيز سرعة ونطاق القدرة النووية الجديدة، ينبغي على وزارة الطاقة إعطاء الأولوية للتعاون مع قطاع الطاقة النووية لتسهيل زيادة سعة المفاعلات النووية الحالية بمقدار 5 جيجاواط، وامتلاك 10 مفاعلات كبيرة جديدة قيد الإنشاء بحلول عام 2030".

وتجدر الإشارة إلى أن وزير الطاقة قد تلقى تعليمات بضمان توفير الموارد اللازمة لإعادة تشغيل محطات الطاقة النووية المغلقة، وزيادة إنتاج محطات الطاقة النووية الحالية، واستكمال بناء محطات جديدة تم تعليقها.

وقع ترامب يوم الجمعة سلسلة من الأوامر التنفيذية التي تهدف إلى تسريع تطوير الطاقة النووية في الولايات المتحدة، بما في ذلك خفض المتطلبات التنظيمية للمفاعلات الجديدة، وتبسيط "الإجراءات التنظيمية المعقدة" وتعزيز تعاون الصناعة النووية مع وزارة الدفاع