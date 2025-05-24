نائب أمريكي يطالب بإبادة نووية لغزة: كما فعلنا مع هيروشيما

السبت 24 مايو 2025 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات

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في تصريح فاق كل حدود التصعيد، فجّر عضو مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الجمهوري راندي فاين جدلاً واسعاً بدعوته العلنية إلى قصف غزة بالسلاح النووي، مبرراً ذلك بضرورة "تحقيق استسلام تام" من حركة حماس، تماماً كما فعلت الولايات المتحدة مع اليابان في الحرب العالمية الثانية.

وخلال مقابلة عبر قناة "فوكس نيوز"، وصف فاين القضية الفلسطينية بأنها "شريرة من جذورها"، مدعياً أن لا حل للصراع في غزة سوى بـ"القضاء الكامل على من يدعم الإرهاب الإسلامي"، بحسب تعبيره.

وأشار إلى أن بلاده في الحرب العالمية الثانية لم تفاوض النازيين ولا اليابانيين، بل استخدمت القنابل النووية مرتين لفرض الاستسلام.

وأضاف بنبرة حادة: "يجب أن نتصرف بالطريقة نفسها، فالثقافة الداعمة للإرهاب في غزة مشوهة ويجب محوها".

تصريحات فاين جاءت في أعقاب حادثة إطلاق نار استهدفت موظفين في السفارة الإسرائيلية قرب متحف التراث اليهودي في واشنطن، الأمر الذي يبدو أنه دفعه نحو هذا الخطاب المتشدد الذي وصفه مراقبون بأنه دعوة علنية للإبادة الجماعية.