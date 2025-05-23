السفارة اليمنية في كوالالمبور تحتفي بالذكرى الخامسة والثلاثين لعيد الوحدة

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أقامت سفارة الجمهورية اليمنية في كوالالمبور احتفالًا رمزيًّا بالذكرى الخامسة والثلاثين لليوم الوطني للجمهورية اليمنية في الثاني والعشرين من مايو، حيث تم في مبنى السفارة رفع العلم الوطني مع ترديد النشيد الوطني بحضور طاقم البعثة الدبلوماسية بالسفارة وعدد من أبناء الجالية اليمنية في ماليزيا من مقيمين ورجال أعمال وأكاديميين وطلاب وزائرين.
وخلال كلمته في المناسبة، أكد سفير اليمن لدى ماليزيا الدكتور عادل محمد باحميد على أهمية هذه المناسبة التي تحقق فيها أحد أكبر أحلام اليمنيين وواحدًا من أهم أهداف الثورة اليمنية الخالدة سبتمبر وأكتوبر، مشيدًا بالنضالات الكبيرة التي خاضها اليمنيون على مر عقودٍ من الزمن ليصبح هذا المنجز واقعًا وحقيقية في حياة اليمنيين، مما يجعل من الواجب اليوم على كل اليمنيين الحفاظ على هذا المنجز العظيم.
مؤكدًا أن تجاوز التحديات التي تواجه بلادنا لن يكون بغير توحيد الصف والجهود في مواجهتها، داعيًا الجميع إلى نبذ مكامن الفرقة لتحظى الأجيال القادمة بمستقبل افضل، وكي يعود اليمن سعيدًا كما كان بما يمتلك من مزايا ومقدرات وتاريخ وحضارة.