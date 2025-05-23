رئيس هيئة الأركان يعقد اجتماعاً عسكريا موسعاً في عدن ويوجه برفع مستوى الجاهزية القتالية في كافة الوحدات العسكرية .. عاجل

الجمعة 23 مايو 2025 الساعة 06 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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عقد رئيس هيئة الأركان العامة، قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن صغير حمود بن عزيز، اليوم، اجتماعاً موسعاً في العاصمة المؤقتة عدن، ضم رؤساء الهيئات ومدراء الدوائر وعدد من قادة المحاور والألوية والوحدات العسكرية.

وأكد رئيس هيئة الأركان على واحدية جبهات المواجهة في مختلف ارجاء البلاد ضد مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من النظام الايراني، مشيراً إلى أن ثبات المقاتلين وإيمانهم بقضيتهم هو مصدر الانتصار في ميادين الشرف والبطولة.

ووجه رئيس الأركان بمضاعفة الجهود ورفع مستوى الاداء وتعزيز مهارات وخبرات منتسبي القوات المسلحة في مختلف الوحدات العسكرية، والحفاظ على مستوى الجاهزية القتالية بما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة.

وخلال اللقاء استمع الفريق بن عزيز إلى تقارير موجزة عن الأوضاع الميدانية والعملياتية في مختلف جبهات ومحاور القتال في محافظات ابين ولحج والضالع وتعز، مشيداً بالبطولات التي يسطرها أبطال القوات المسلحة في مواجهة مليشيات الحوثي الإرهابية.

كما أثنى الفريق بن عزيز على الجهود الكبيرة والدعم الأخوي الذي تقدمه قيادة المملكة العربية السعودية، وقيادة القوات المشتركة، لمساندة اليمن وقواته المسلحة في سبيل استعادة مؤسسات لدولة وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.

حضر اللقاء نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن أحمد البصر، ومساعد وزير الدفاع للشؤون اللوجستية اللواء الركن صالح محمد حسن، ورئيس هيئة العمليات المشتركة اللواء الركن صالح علي حسن، وقائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء الركن فضل حسن ومدير دائرة العمليات الحربية العميد الركن د يحيى العيزري.