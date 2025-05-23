الاتحاد الأوروبي يناقش تطورات الوضع في اليمن في لقاء دبلوماسي ببروكسل..

الجمعة 23 مايو 2025 الساعة 05 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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أجرى رئيس البعثة اليمنية لدى الاتحاد الأوروبي، السفير محمد طه مصطفى مع ائب الأمين العام للشؤون السياسية والمدير السياسي في جهاز العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، أولوف سكوغ، نقاشا تطرق

لتطورات الوضع في اليمن في ظل تعنت الميليشيات الحوثية ورفضها المستمر لمبادرات السلام، وما يترتب على ذلك من تدهور إنساني واقتصادي يثقل كاهل اليمنيين.

وخلال اللقاء، جدد الجانب الأوروبي تأكيده دعم الاتحاد الأوروبي المستمر لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، مشيراً إلى ما ورد في استنتاجات المجلس الوزاري الأوروبي الصادرة في 20 مايو، والتي أكدت التزام الاتحاد بتقديم الدعم السياسي والإنساني لليمن، وتعزيز الجهود الدولية عبر مؤتمر كبار المسؤولين الإنسانيين.

وقد أعرب السفير مصطفى عن تهانيه لسكوغ بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد، فيما بادل الأخير التهنئة بمناسبة الذكرى الـ35 للوحدة اليمنية، مؤكداً حرص الاتحاد الأوروبي على دعم استقرار اليمن ومساندة مساعي الحل السلمي.