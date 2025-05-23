برشلونة بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يجدد عقده مع رافينيا لعام إضافي

الجمعة 23 مايو 2025 الساعة 04 مساءً / مارب برس - رويترز

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أعلن برشلونة بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم تمديد التعاقد مع الجناح رافينيا ليظل ضمن صفوف الفريق حتى عام 2028.

وانضم البرازيلي البالغ من العمر 28 عاما إلى برشلونة عام 2022 وكان من المفترض أن ينتهي عقده في يونيو حزيران 2027.

وقدم رافينيا موسما رائعا، إذ لعب دورا بارزا في الثلاثية المحلية للنادي مسجلا 34 هدفا و25 تمريرة حاسمة في 56 مباراة في كل المسابقات.

وقال رافينيا لمنصة بارسا وان “هذا أمر مجز للغاية بالنسبة لي، كما أنه مميز للغاية. إنه يسعدني بشكل كبير، وكنت أهدف منذ انضمامي لمنح الجماهير الكثير من البهجة.

“تحدثت مع عائلتي، وحلمي هو البقاء هنا حتى نهاية مسيرتي الكروية. وآمل أن أقدم أفضل ما لدي”.

وأحرز رافينيا خمسة ألقاب كبيرة خلال ثلاث سنوات مع برشلونة، منها لقبان في الدوري الإسباني ولقبان في كأس السوبر الإسبانية ولقب واحد في كأس ملك إسبانيا.