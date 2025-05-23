عاجل.. طيران اليمنية تعلن سماح السلطات السعودية بتفويج الفي حاج يمني عبر مطار صنعاء ابتداءً من السبت

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أعلنت الخطوط الجوية اليمنية اليوم الجمعة أن السلطات السعودية منحتها التصاريح اللازمة لتفويج ألفي حاج من مطار صنعاء بدءا من يوم غدا السبت.
وقالت الشركة في بلاغ صحفي وصل مأرب برس: ''يسر الخطوط الجوية اليمنية أن تعلن لعملائها الكرام عن بدء موسم تفويج حجاج بيت الله الحرام من مطار صنعاء الدولي، اعتباراً من يوم غد السبت الموافق 26 ذو القعدة 1446 هـ الموافق 24 مايو 2025 وذلك بعد استكمال تثبيت مواعيد الرحلات والحصول على التصاريح اللازمة من الجهات الرسمية في وزارة الحج السعودية والطيران المدني السعودي''.
وأضافت: ''نود أن نبعث برسالة طمأنة إلى جميع ضيوف الرحمن، الذين سيكونون بإذن الله تعالى ضيوفًا كرامًا على متن طائرات الخطوط الجوية اليمنية في جميع الرحلات. وسنحرص، بعون الله، على تقديم أقصى ما نستطيع من خدمة وتعامل وتنسيق واستقبال وتوديع، ذهابًا وإيابًا''.
وتابعت: ''كما نرجو من الجميع تفهم أن الخطوط الجوية اليمنية تقوم بعملية التفويج لما يقارب من الفين حاج، وذلك عبر طائرة واحدة فقط، ومن مطار لا يزال قيد التأهيل والإصلاح بسبب الظروف التي يعلمها الجميع. لذا، نلتمس العذر في حال حدوث أي تقصير ناتج عن الازدحام المتوقع في أجواء موسم الحج. ومع ذلك، نبذل قصارى جهدنا لجعل الرحلات سهلة وميسرة، حيث تعمل طواقمنا وغرف العمليات على مدار الساعة لتأمين مواعيد الوصول والإقلاع في الوقت المحدد''.