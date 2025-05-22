أول تحرك ألماني لتعقب نشاط الحوثيين داخل أراضيهم ... النيابة الألمانية تصدر قرارأً باعتقال أحد أعضاء مليشيا الحوثي وتقوم بحبسه ...عاجل

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إعتقلت النيابة العامة الفيدرالية في المانيا اليوم (22 مايو 2025) أحد اعضاء الحركة الحوثية وجاء الاعتقال بناءً على أمر اعتقال صادر عن قاضي التحقيق في المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 20 مايو 2025، باعتقال المواطن اليمني حسين. ح. في مدينة داخاو، وذلك على يد عناصر من المكتب الجنائي لولاية بافاريا.
وقال بلاغ صادر عن النيابة الألمانية اطلع عليه موقع مأرب برس " أن المتهم مشتبه به بشدة ،وانضم للحركة الحوثية " عندما كان حدثًا، واصبح عضوًا فيها ، وهي الحركة التي باتت تصنفها المانيا بانها منظمة إرهابية أجنبية .
ويعد هذا الاعتقال اول حادثة تقوم بها المانيا بعد تصنيفها للحركة الحوثية بأنها حركة ارهابيه" وذلك (وفقًا للمواد §129a الفقرة 1 رقم 1 من القانون الجنائي الألماني، §129b الفقرة 1 من القانون الجنائي، والمواد §§105 وما يليها من قانون القضاء الجنائي للأحداث).
وكشفت النيابة الألمانية ان أمر الاعتقال الذي صدر بحقه العضو الحوثي جاء وفق المعطيات التالية:
أولا تُعد “حركة الحوثي” منظمة ذات توجه إسلامي متشدد ومسلح. هدفها المعلن هو تعزيز وتوسيع نفوذها في اليمن وتدمير دولة إسرائيل. وتقوم الحركة بتنفيذ هجمات عسكرية داخل اليمن، وفي السعودية، وفي إسرائيل، وكذلك في البحر الأحمر.
ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشارك “حركة الحوثي” في القتال إلى جانب حركة حماس ضد إسرائيل. وفي هذا السياق، تشن الحركة هجمات منتظمة على السفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
واضاف بيان النيابة ان المتهم حسين ح. إنظم في أكتوبر 2022 إلى “حركة الحوثي” في اليمن كعضو. وشارك في تدريب أيديولوجي، تبعه تدريب عسكري لمدة ثلاثة أشهر. وفي أوائل عام 2023، شارك لفترة قصيرة كمقاتل مسلح في اشتباكات بمحافظة مأرب اليمنية.
وأضاف البيان "وقد تم عرض المتهم اليوم على قاضي التحقيق بالمحكمة الاتحادية العليا، حيث تم اطلاعه على أمر الاعتقال، وأمر القاضي بحبسه احتياطيًا.