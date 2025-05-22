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الشرطة تصادر قمصانا وأوشحة مقلدة لنابولي قبل مباراة حسم اللقب

الخميس 22 مايو 2025 الساعة 07 مساءً / مارب برس - رويترز
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قالت الشرطة الإيطالية الخميس إنها ضبطت أكثر من 20 ألف قطعة مقلدة لقمصان وأوشحة وسراويل وقبعات تحمل شعار نادي نابولي بينما يستعد عشاق كرة القدم في المدينة الجنوبية للاحتفال بلقب جديد في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وأضافت الشرطة أن البضائع المقلدة كانت من بين سلع صادرتها خلال مداهمات في وسط المدينة المزدحم. وتقدر القيمة التجارية للبضائع المضبوطة بأكثر من 300 ألف يورو (340 ألف دولار).

وتحقق الشرطة مع 18 شخصا بتهمة بيع بضائع مقلدة والتعامل في بضائع مسروقة والاحتيال التجاري.

وكان من بينهم رجل في 71 عاما من عمره أقام متجرا قرب “جدارية مارادونا” التي نصبت تخليدا لقائد نابولي والأرجنتين السابق.

وتباع منتجات رديئة الجودة مقابل 50 يورو للمشجعين والسياح.

ويتقدم نابولي بفارق نقطة واحدة عن إنتر ميلان وسيصبح بطل إيطاليا للمرة الرابعة إذا فاز على كالياري على ملعبه غدا الجمعة.

وأقام نابولي العاشق لكرة القدم احتفالات صاخبة حين فاز الفريق باللقب في 2023 والذي كان أول لقب له في الدوري منذ العصر الذهبي حين قادهم مارادونا إلى المجد في عامي 1987 و1990.

 
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