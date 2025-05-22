اسطورة ريال مدريد يعلن رحيله ويودع الجماهير بصورة ورسالة مؤثرة

الخميس 22 مايو 2025 الساعة 05 مساءً / مارب برس-غرفة الاخبار

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أعلن الكرواتي لوكا مودريتش، أسطورة نادي ريال مدريد، اليوم الخميس، رحيله عن صفوف الفريق الملكي بعد مسيرة تاريخية حافلة بالإنجازات والبطولات.

وانضم النجم الكرواتي إلى صفوف الفريق الملكي في 27 أغسطس 2012، قادما من توتنهام الإنجليزي مقابل 30 مليون جنيه استرليني.

ومن المقرر أن تكون مواجهة ريال مدريد المقبلة ضد ريال سوسيداد ضمن مسابقة الدوري الإسباني يوم السبت المقبل، هي الأخيرة للاعب الكرواتي بقميص الملكي في الليجا.

وحرص مودريتش على توديع جماهير ريال مدريد برسالة مؤثرة معلنا رحيله عن صفوف الفريق الملكي بعد سنوات طويلة.

ونشر مودريتش صورة له بقميص الريال عبر حسابه على انستجرام وعلق قائلًا:”حان الوقت، لحظة لم أتمناها أبدًا، لكن هذه هي كرة القدم، ولكل شيء في الحياة بداية ونهاية، يوم السبت، سأخوض مباراتي الأخيرة في سانتياجو برنابيو”.

وأضاف:”وصلتُ عام 2012، برغبة في ارتداء قميص أفضل فريق في العالم، وطموح لتحقيق إنجازات عظيمة، لكنني لم أكن أتخيل ما سيحدث بعد ذلك”.

وأكمل:”غيّر اللعب في ريال مدريد حياتي كلاعب كرة قدم وكشخص، شعرتُ بفخرٍ لأنني كنتُ جزءًا من إحدى أكثر فترات النادي إثارةً في تاريخه”.

وأردف:”أود أن أشكر النادي من أعماق قلبي، وخاصةً الرئيس فلورنتينو بيريز، وزملائي في الفريق، والمدربين، وجميع من ساعدوني طوال هذه الفترة. طوال هذه السنوات، عشتُ لحظاتٍ لا تُنسى، وعوداتٍ بدت مستحيلة، ونهائياتٍ، واحتفالاتٍ، وليالٍ ساحرة في البرنابيو، فزنا بكل شيء، وكنتُ في غاية السعادة. سعادةٌ غامرة”.

واستطرد:”لكن إلى جانب الألقاب والانتصارات، أحمل في قلبي محبة جميع مشجعي ريال مدريد. لا أعرف كيف أصف مدى ارتباطي بكم، وكم شعرتُ وما زلتُ أشعر بالدعم والاحترام والمحبة. لن أنسى أبدًا كل تصفيق وكل لفتات المودة التي أظهرتموها لي”.

واختتم:”أغادر بقلبٍ ممتلئ، مفعمٍ بالفخر والامتنان وذكرياتٍ لا تُنسى. ورغم أنني لن أرتدي هذا القميص في الملعب بعد كأس العالم للأندية، سأظل دائمًا مشجعًا لريال مدريد”.